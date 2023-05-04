Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kaynını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da, eşi, kayınvalidesi ve kaynını bıçaklayarak öldürüp kayınpederini de yaralayan zanlı tutuklandı.

Adana'da, eşi, kayınvalidesi ve kaynını bıçaklayarak öldürüp kayınpederini de yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde dün karısı İptihel Baba (28), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kaynı Muhammed Baba'yı (27) bıçaklayarak öldürüp kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye asıllı Türk vatandaşı Ö.D'nin (43), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlı Ö.D. ile karısının olaydan yaklaşık 2 saat önce araçlarıyla gezintiye çıkarak birlikte yemek yedikleri anlara ilişkin görüntülere de ulaşıldı.

Alkol kullandıktan sonra evlerine dönen Ö.D'nin kendisini aldattığı iddiasıyla eşiyle tartıştığı, ardından bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Zanlının kullandığı suç aletinin kırılması üzerine ikinci bir bıçak alarak saldırıyı sürdürdüğü iddia edildi.

Şüpheli Ö.D'nin yaraladığı eşi ve üç yakınını cep telefonu kamerasıyla kayda alıp görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Daha sonra zanlının ağır yaraladığı eşini aracıyla hastaneye götürdüğü, ardından da polise teslim olduğu bildirildi.

Bu arada yaralı kayınpederin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Barış Mahallesi'nde dün Ö.D, karısı İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kaynı Muhammed Baba'yı bıçaklayarak öldürmüş, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı yaralamıştı. Olayın ardından şüpheli Ö.D. gözaltına alınmıştı.

Ö.D. ve İptihel Baba çiftinin 6 çocuklarının bulunduğu ve olaydan önce bakım yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle devlet korumasına alındıkları belirtilmişti.