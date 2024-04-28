Üye Girişi
Haberler

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Zeytinbeli Mahallesi'ndeki bir düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tabancayla başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi tabancayla başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinbeli Yumurtalık Adana Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title