Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Zeytinbeli Mahallesi'ndeki bir düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tabancayla başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi tabancayla başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.