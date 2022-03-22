Adana'da çocuklar, atık materyallerle hazırladıkları kostümleri defileyle tanıttı

ADANA (AA) - Adana'da Sıfır Atık Projesi kapsamında çocukların atık materyallerden hazırladıkları kostümler defileyle tanıtıldı.?

Yüreğir Belediyesine bağlı Mevlana, Çetin Topçuoğlu ve Ahmet Yesevi kültür evlerinde UNICEF projesi kapsamında eğitim gören, Suriyeli çocukların da yer aldığı 3-6 yaş grubuna yönelik sürdürülebilir yaşam becerilerini benimsetmeyi amaçlayan etkinlikler yapıldı.?

Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan etkinliklere çocukların ebeveynleri de katıldı.?

Çocuklar, etkinliklerde annelerinin de desteğiyle atık materyallerden oyuncak, zeka oyunları ve kıyafetler hazırladı.

Hazırlanan oyuncak ve zeka oyunları Millet Bahçesi'nde düzenlenen sergide davetlilere tanıtıldı.

Daha sonra çocuklar, atık materyallerle hazırladıkları kıyafetleri defileyle katılımcıların beğenisine sundu.?

Projeyle çocuklarda, "doğal varlıkların korunması", "doğa dostu tüketim alışkanlıkları" ve "atık yönetimi" konularında farkındalık kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.?

Etkinliklerle de çocuklarda "Düşün, gerekli değilse tüketme", "Daha az tüket", "Değerlendir, yeniden kullan", "Değiştir, farklı amaçla kullan" ve "Dönüştür, doğa kazansın" prensiplerinden günlük yaşamla ilişki kurmalarına destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.