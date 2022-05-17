Adana'da çaldıkları ciple hırsızlık ve silahlı soygun yapan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

ADANA (AA) - Adana'da oto galeriden cip çalıp, mağazadan hırsızlık ve akaryakıt istasyonundan silahlı soygun gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun silahlı ve kar maskeli kişilerce soyulduğu ihbarını aldı.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 kişinin iş yerindeki görevlileri silahla tehdit edip içinde 550 bin lira ve 600 gram altın bulunan çelik kasayı cipe yükleyerek kaçtığını belirledi. Zanlıların, güvenlik kamerası kayıt cihazını da yanlarında götürdüğü tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerine ait yaklaşık 1000 güvenlik kamerasının kaydını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelilerin Mustafa O. (36), Ferhat U. (24) ve Yunus Emre E. (25) olduğunu saptadı.

Zanlıların olayda kullandıkları aracı da merkez Seyhan ilçesindeki bir oto galeriden çaldıkları anlaşıldı.

Mağazadan da hırsızlık yaptıkları iddiası

Öte yandan, şüphelilerin soygundan önce Karasoku Mahallesi'ndeki bir mağazadan kıyafet çaldıkları ortaya çıktı.

Ekipler, Ova Mahallesi'ndeki çeşitli adreslerde saklandıkları belirlenen Mustafa O, Ferhat U. ve Yunus Emre E'yi operasyonla yakaladı. Ayrıca, olaylarla bağlantılı 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde, çalınan para ve altınlara ise ulaşılamadı. Çalınan araç, bir arazide terk edilmiş halde bulundu. Bölgede araştırma yapan ekipler, çelik kasayı da içi boşaltılmış şekilde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa O, Ferhat U. ve Yunus Emre E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları aracı oto galeriden çalmaları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.