Adana'da Borç Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldü

ADANA'da, Volkan Deran'ın (32), aynı masada otururken tabancayla öldürdüğü Sefa Can Donma'nın (25), borcu nedeniyle tartıştığı Bora T. (42) ile barışmak için kafeye gittiği ortaya çıktı. İfadesinde, "Korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Yanlışlıkla boynundan vuruldu" diyen Deran, tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Volkan Deran, aynı masadaki Sefa Can Donma'yı, çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Donma, yere yığıldı, şüpheli olay yerinden kaçtı. Kafedekilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Donma, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Temmuz akşamı hayatını kaybetti.