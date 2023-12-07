Adana'da asker uğurlama konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda konvoy halinde ilerleyen sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil, 33 NIV 47 plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Her iki araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.