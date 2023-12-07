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Adana'da asker uğurlama konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda konvoy halinde ilerleyen sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil, 33 NIV 47 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Her iki araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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