Adana'da asker uğurlama konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda konvoy halinde ilerleyen sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil, 33 NIV 47 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü ile diğer 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Her iki araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.