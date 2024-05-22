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Adana'da 15 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan operasyon ve denetimlerde 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda ayrıca uyuşturucu ve mermi de bulundu. 7 şüpheli tutuklandı ve 90 aranan kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Mayıs'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 90 kişi de polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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