Adana'da 15 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan operasyon ve denetimlerde 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda ayrıca uyuşturucu ve mermi de bulundu. 7 şüpheli tutuklandı ve 90 aranan kişi yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Mayıs'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.
Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 9 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 90 kişi de polis ekiplerince yakalandı.