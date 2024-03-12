Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD ile T.C. soruşturması için belgeleri tamamladıklarını açıkladı

Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin, 'ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık' dedi. Tunç, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin, "ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık" dedi. Tunç, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları için gittiği Beypazarı'nda, arabasıyla çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve annesi yazar Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında iki gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne-oğlu havalimanına bırakan kişi gözaltına alındı. Oradaki mağdurlardan birinin telefonunu Emniyet'e teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında. Adli süreç devam ediyor."

Bakan Tunç'a CHP hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma da soruldu. Tunç, görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin almaya başlandığını söyledi. Siyasi Partiler Kanunu'na göre, bağış yapmanın da kuralları olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor… Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yılmaz Tunç Eyüpsultan İstanbul Mısır Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2012 filmi konusu nedir? 2012 filimi ne zaman yayına yayınladı? 13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title