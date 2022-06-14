Adalar vapurunda can pazarı...Yolculuk esnasında çıkan kavgada denize düştü - Haberler

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Adalar vapurunda can pazarı...Yolculuk esnasında çıkan kavgada denize düştü

İhlas Haber Ajansı - Aykut Zor - Güncel
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Adalar vapurunda can pazarı...Yolculuk esnasında çıkan kavgada denize düştü Denize düşen kişi kurtarıldı Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında bir kişi denize düştü.

Adalar vapurunda can pazarı...Yolculuk esnasında çıkan kavgada denize düştü

Denize düşen kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için başka bir yolcu denize atlarken, diğer yolcular da denize düşen kişiye can simidi attı. Denize düşen kişiyi kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Büyükada- Kartal seferini yapan vapurda meydana geldi. İddiaya göre vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 1 kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için yolculardan biri denize atladı. Diğer yolcular denize düşen kişiyi kurtarmak için can simidi attı. Halat yardımıyla denize düşen kişi vapura çıkartıldı. Denize düşen kişiyi kurtarma çabası vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Güncel

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