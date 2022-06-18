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Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak

ADALAR'daki faytonların yasaklanmasının ardından Avcılar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde tedavi ve rehabilite edilen 'Zeyna' ve 'Güllü' isimli iki at, şimdi engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak.

ADALAR'daki faytonların yasaklanmasının ardından Avcılar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde tedavi ve rehabilite edilen 'Zeyna' ve 'Güllü' isimli iki at, şimdi engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak. Kampüste engelli öğrenciler atlara bindirilerek, birlikte zaman geçirmeleri sağlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Dr. İbrahim Kurban, faytonlardan kurtarılan atların, rehabilite edilerek hipaterapide kullanılmasının olumlu sonuçlarını gördüklerini belirterek "Engelli bireylerin psikolojik olarak özgüvenin arttırılması, kendilerini ifade edebilme gücünün gelişmesi, fizyolojik kazanımının arttırılmasına büyük yarar sağlıyor. Fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve pedagogdan oluşan bir ekiple, atların özelliklerini, engelli bireylere kazanımlarını anlatıyoruz. Bu imkanı sağlayan Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'a, bize her zaman destek olan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güven Kaşıkcı'ya ve eski müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.Dr. Kurban, projede 20 atın Veteriner Meslek Yüksek Okulu'na kazandırılması tamamlandığını belirterek, Zeyna ve Güllü isimli atların ise engelli bireylerin hizmetine hazır olduğunu ifade etti.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

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