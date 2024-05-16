Üye Girişi
Haberler

AÇÜ Öğrencileri Deprem Bölgesine Yardım İçin Kermes Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) öğrencileri, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden sınıf arkadaşları için kermes düzenledi. Gelir, Hatay Antakya Odabaşı Anaokuluna bağışlanacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) öğrencileri, geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere kermes düzenledi.

Okul Öncesi Ana Sınıfı Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden sınıf arkadaşları için "Zeynep Azra'ya Vefa, Hatay'a Destek Projesi" kapsamında geliri Hatay Antakya Odabaşı Anaokuluna bağışlanmak üzere kermes hazırladı.

Milli İrade Meydanı'nda "Çocukları sevin, dünya ölümlü dünyadır" sloganıyla tatlı, yiyecek, el yapımı ürünlerin yer aldığı kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Öğrencilerden Mihriban Yasan, AA muhabirine, üniversite olarak depremzedelerle ilgili birçok kampanya düzenlendiklerini belirterek, "Okul Öncesi Ana Sınıfı Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olarak depremde hayatını kaybeden arkadaşımız adına vefa kermesi düzenledik. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz yemek, tatlı, yiyecek ve el sanatları ürünlerini yardım için satıyoruz. Kermesimiz çok büyük ilgi gördü." dedi.

Öte yandan kermese, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği de katılarak destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Artvin Deprem Hatay Güncel Haberler

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title