ABD Üniversitesi, Çin İpek Yolu ile ABD'nin "İpek Kenti" Arasındaki Bağlantı Üzerine Uluslararası Sempozyum Düzenledi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Wayne'de bulunan William Paterson Üniversitesi'nde Çarşamba günü uluslararası bir sempozyum düzenlendi.

Üniversite kampüsünden yaklaşık 6 mil (9,66 km) uzaklıktaki Paterson kenti, ipek kumaş üretimi için önemli bir merkez konumunda ve 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ABD'nin "İpek Kenti" olarak bilinmeye başladı.

Paterson ayrıca, antik dünyanın farklı yerlerindeki medeniyetleri birbirine bağlayan Çin'in tarihi İpek Yolu'nun son durağı olarak kabul ediliyordu.

Sempozyum, 18. yüzyıldan bu yana ABD ve Çin'in kültür, sanat, sanayi ve ticaretteki gelişiminde antik ticaret yolunun rolünü inceleyen ABD, İngiltere ve Çin'den uzmanları biraraya getirdi.

SES (İngilizce): RICHARD J. HELLDOBLER, William Paterson Üniversitesi Rektörü:

"Sizin de bildiğiniz gibi, bu çalışmayla sürekli olarak ilgilenen en iyi bilim insanlarının bazılarına sahibiz. Bu yüzden, Çin sanatı merkezde olacak şekilde, Paterson ve Çin arasındaki mantıksal bağlantıları ve William Paterson'ın gerçekten başlattığı yer olan ve Paterson kentinde bulunan ipek endüstrisi hakkında konuşacağımız bu sempozyumu gerçekleştirmek doğal göründü."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri ABD'nin Wayne kasabasından bildiriyor. (XHTV)