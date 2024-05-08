ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder tarafından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, tarafların, bölgesel sorunları ele aldığı kaydedildi.

ABD'nin, Orta Doğu ve Ürdün'ün güvenliğine taahhüdünü yinelediği aktarılan açıklamada, Austin'in, Kral 2. Abdullah ile iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini de görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Austin'in, Ürdün'ün Gazze halkına insani yardım sağlamadaki liderliğini takdir ettiği vurgulandı.