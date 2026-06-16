ABD ve Irak'tan Ortak Mesaj: Irak Devletinin Yetki ve Kontrolü Dışındaki Tüm Gruplar Silahsızlandırılmalı

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi. Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Başbakanı Ali El-Zaidi ile yaptığı görüşmeye ilişkin ortak açıklamayı paylaşarak, "Başkan Trump'ın Orta Doğu stratejisindeki bir başka epik bölüm" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada da "Irak'ta devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren tüm silahlı grupların silahsızlandırılması ve dağıtılmasına yönelik planlar" ile "tarafların, silahların yalnızca Irak devletinin yetkisinde bulunması ve ülkenin bölgesel çatışmalardan uzak tutulması için tam egemenliğin sağlanmasının" önemi vurgulandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yayımlanan ortak açıklamayı alıntılayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Orta Doğu stratejisindeki bir başka epik bölüm" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Irak Başbakanı Ali El-Zaidi ile Barrack'ın 15 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ile Irak arasındaki stratejik ortaklığın ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Trump'ın temmuz ayı ortasında El-Zaidi'yi Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğinin iletildiği" kaydedildi.

Açıklama, şu şekilde:

"Başbakan Ali El-Zaidi ve Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack, 15 Haziran'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD Hükümeti ile Başbakan El-Zaidi liderliğindeki Irak Hükümeti'nin; Irak'ın egemen, güvenli ve müreffeh bir geleceğe yönelik hedeflerini gerçekleştirebilecek, aynı zamanda hem Amerikalılara hem de Iraklılara somut faydalar sağlayabilecek güçlü ve karşılıklı yarara dayalı ABD-Irak ortaklığına olan ortak bağlılıklarını yineledi."

Başkanlık Özel Temsilcisi Barrack, Başkan Trump'ın bu önemli ilişkinin geleceğini görüşmek üzere Temmuz ayı ortasında Başbakan El-Zaidi'yi Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini iletti. Liderler, Irak hükümetinin terörden arındırılmış daha parlak bir gelecek inşa etmesine yönelik ortak vizyonu ele aldı. Bu kapsamda, Irak devletinin yetki ve kontrolü dışında faaliyet gösteren tüm silahlı grup ve oluşumların tamamen silahsızlandırılması ve dağıtılmasına yönelik Irak planlarının uygulanması, silahların yalnızca Irak devletinin yetkisi altında tutulmasının sağlanması ve Irak'ın çatışmalardan uzak tutulması ile Irak topraklarının hiçbir tarafça bölgesel barışı tehdit etmek amacıyla kullanılmaması için tam egemenliğin tesis edilmesi konuları görüşüldü.

Başbakan El-Zaidi ve Başkanlık Özel Temsilcisi Barrack, bu çabaların tamamlanmasının aciliyet taşıdığını vurguladı. Başbakan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik Irak'ın kararlılığını yineledi; Başkanlık Özel Temsilcisi Barrack da bu ortak yaklaşımı memnuniyetle karşıladı. Taraflar, Irak'ın dünya standartlarında internet hizmetlerini Iraklı tüketicilere sunmak üzere Starlink'in faaliyet lisansını sonuçlandırma kararını; Batı Kurna-2 ve Nasıriye petrol sahalarının her iki tarafın da yararına geliştirilmesi için Chevron ile müzakereleri başlatmasını; ABD şirketleri HKN, Western Zagros ve Hunt'ın tam güvenlik garantileri altında faaliyetlerine yeniden başlamasını sağlamasını; ayrıca Kerkük-Baniyas Boru Hattı'nın önemli bir petrol ihracat güzergahı olarak rehabilite edilmesine yönelik TI Capital ile mutabakat zaptını ilerletmesini takdirle karşıladı.

Başbakan ve Başkanlık Özel Temsilcisi ayrıca, Irak'ın elektrik ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla ABD-Irak ticari iş birliğinin artırılmasına yönelik ortak taahhütlerini yineledi. Bu kapsamda, Excelerate Energy'nin Hor ez-Zübeyr'de entegre bir LNG ithalat terminali geliştirme projesine de vurgu yapıldı. İki taraf ayrıca, güçlü anayasal kurumlara dayanan, güçlü, egemen ve birleşik federal demokratik bir Irak'ın desteklenmesinin önemini vurguladı. Taraflar, Irak'ın birliğini, istikrarını ve refahını güçlendirecek şekilde tüm vatandaşlar için tam eşitliğin sağlanmasının gerekliliğinin altını çizdi."

Kaynak: ANKA