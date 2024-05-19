ABD gemisi Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyor

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ÇEKİM TARİHİ: 17 Mayıs 2024

1. Kıyı açıklarında bekleyen ABD gemisinden çeşitli görüntüler

2. Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardım malzemelerinden çeşitli görüntüler

ABD tarafından Gazze Şeridi'nde insani yardım malzemelerini taşımak üzere inşa edilen geçici yüzer iskele, Cuma günü faaliyete başladı.

Filistin güvenlik kaynakları küçük teknelerin, kıyı açıklarında bekleyen devasa bir ABD gemisinden yardımları indirip iskeleye aktardığını belirtti.

Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar Filistin'e ait onlarca kamyonun, insani yardımların yüklenmesi için kıyı şeridinde beklediğini ifade etti. Kamyonlar yükleri kıyı yerleşim bölgesindeki BM depolarına götürecek.

İskele, İsrail'in bölgenin en güneyindeki Refah'ı kontrol altına alması ve Gazze'ye yönelik saldırıları artırması sonucu yardım için önemli birçok kara geçiş noktasının kapalı olması nedeniyle yerleştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)