- ABD'de görülen mammatus bulutları hayran bıraktı ABD'nin Texas eyaletinde görülen mammatus bulutları mest etti.

- ABD'de görülen mammatus bulutları hayran bıraktı

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde görülen mammatus bulutları mest etti.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Fornay'de mammatus bulutları görüldü. Genellikle şiddetli fırtına öncesinde ya da sonrasında görülen mammatus bulutları, görenleri kendine hayran bıraktı. Kesecik benzeri desenler oluşturan mammatus bulutları, bilimsel olarak "mammatokümülüs" şeklinde nitelendiriliyor.