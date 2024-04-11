ABB'nin 'Fitre Ver' ve 'Fidye Ver' kampanyasıyla 24 bin 200 başkentliye destek sağlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Fitre Ver" ve "Fidye Ver" kampanyasında, Başkent Kartlara bağışta bulunulması yoluyla toplanan 21 milyon 347 bin 832 lirayla, 24 bin 200 başkentli ihtiyaç sahibine destek sağlandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, "Fitre Ver" ve "Fidye Ver" kampanyasıyla hayırseverler, ramazan ayı boyunca "https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi" üzerinden Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların Başkent Kartlarına bağışta bulundu.

Ramazan ayı boyunca sürdürülen kampanyaya, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından 17 bin 600 hayırsever katıldı, ihtiyaç sahiplerinin Başkent Kartlarına, 130 lira ile 3 bin 900 lira arasındaki tutarlarda para yatırıldı.

Toplam 21 milyon 347 bin 832 lira 7 kuruşun toplandığı kampanyayla, 24 bin 200 başkentli ihtiyaç sahibine destek sağlandı.