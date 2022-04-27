Ankara Büyükşehir'in Verdiği Et Desteğinin Dördüncü Ödemesi Ramazan Bayramı Öncesinde Yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında başlattığı et desteği ödemelerinin dördüncüsünü sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kartlarına Ramazan Bayramı öncesinde yatırdı. Başkent'te yaşayan çocukların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla başlatılan 100 TL'lik destek kapsamında Nisan ayında 247 bin 570 aileye toplam 24 milyon 757 bin TL tutarında et yardımı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının günlük protein ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı beslenebilmesini sağlamak amacıyla başlattığı "et desteği" uygulamasına devam ediyor.

Ocak ayından itibaren hayata geçirilen "et desteği"nde dördüncü ödemeler Ramazan Bayramı öncesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan 247 bin 570 ailenin Başkent Kartlarına 100 TL'lik et desteği ödemesini yatırdı.

BAYRAM ÖNCESİ YATIRILAN 24 MİLYON 757 BİN TL'LİK DESTEK KENT EKONOMİSİNİ DE CANLANDIRDI

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, nisan ayında sosyal yardım alan 247 bin 570 ailenin Başkent Kartlarına dördüncü kez sadece et ve et ürünleri satın alabilmeleri için 24 milyon 757 bin TL tutarında ödeme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay yatırılan et desteği kent ekonomisini canlandırırken, özellikle yerel kasap ve esnafın et satışlarını da artırıyor.