AB-Güney Kore Zirvesi: Yeni Ortaklıklar ve İşbirliği Adımları

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Kore, ekonomik güvenlik, dijital ticaret, savunma, enerji ve araştırma alanlarındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla yeni girişimler başlatma kararı aldı.

AB Komisyonu, Brüksel'de düzenlenen ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u bir araya getiren 11. AB-Güney Kore Zirvesi'nin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Zirve, AB ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir aşamaya işaret ederken, ekonomik dayanıklılığı, güvenlik ve savunma işbirliğini, araştırma faaliyetlerini ve temiz enerjiye geçişi güçlendirmeye yönelik bir dizi somut sonuç ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

AB ve Güney Kore'nin kilit politika alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla yeni bir "Rekabetçilik Ortaklığı" başlatma kararı aldığı belirtilen açıklamada, "Bu ortaklık, ticaret, yatırım, tedarik zincirleri, dijital teknolojiler, ileri teknolojiler, enerji ve inovasyon gibi stratejik öneme sahip alanlarda işbirliğini güçlendirecek." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, tarafların ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla bir Üst Düzey Ekonomik Diyalog Mekanizması kurma konusunda da anlaştıkları bildirildi.

Üst Düzey Ekonomik Diyalogun ekonomik güvenlik, ticaret ve sanayi politikaları alanlarındaki işbirliğini derinleştireceğine dikkatin çekildiği açıklamada, mekanizmanın AB-Güney Kore arasındaki mevcut çeşitli platformlar tarafından destekleneceği kaydedildi.

Dijital Ticaret Anlaşması

Açıklamada, zirve kapsamında AB ile Güney Kore'nin "Dijital Ticaret Anlaşması" imzaladığı belirtilerek, anlaşmanın dijital işlemleri daha kolay ve öngörülebilir hale getirirken, açık, rekabetçi ve adil dijital ekonomilere yönelik ortak bağlılığı güçlendireceği ifade edildi.

Tarafların, AB'den ihraç edilen sığır eti ve kümes hayvanları eti dahil olmak üzere tarım ve gıda ürünlerinin karşılıklı pazarlara erişimini iyileştirmek için çalışmayı sürdürmeyi taahhüt ettiği belirtilen açıklamada, AB ve Güney Kore'nin çok taraflılığa ve kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılıklarını yineledikleri vurgulandı.

Güvenlik ve Savunma Ortaklığı genişletilecek

Açıklamada, güvenlik işbirliğini derinleştirmek amacıyla tarafların mevcut AB-Güney Kore Güvenlik ve Savunma Ortaklığı'nı genişletme kararı aldığı, bu kapsamda siber ve hibrit tehditlerle mücadele, yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ve müdahale faaliyetleriyle mücadele, terörle mücadele, silahların yayılmasının önlenmesi, deniz güvenliği ve uzay güvenliği alanlarında işbirliğinin artırılacağı bildirildi.

Tarafların ayrıca gizli bilgilerin güvenli biçimde paylaşılmasını sağlayacak bir "Bilgi Güvenliği Anlaşması" üzerinde çalışılması konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada, AB ile Güney Kore'nin enerji güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve temiz enerjiye geçiş konularında koordinasyonu artırmak amacıyla Üst Düzey Enerji Diyaloğu başlattıkları kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin AB'nin araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe'a katılımı kapsamında yürütülen ilk ortak projelerin memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, tarafların Avrupa İnovasyon Konseyi aracılığıyla derin teknoloji girişimlerinin uluslararası ölçekte büyümesini destekleme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınandı

Zirve sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kınanırken, bu ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve yeniden inşasına desteği yinelendi.

Rusya'ya destek sağlayan üçüncü tarafların da eleştirildiği bildirgede, özellikle Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşı sürdürmesine imkan sağlayan faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığa dikkati çekildi.

Bildirgede, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği de kınanırken, her iki ülkeye de bu faaliyetleri sonlandırma çağrısı yapıldı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarından duyulan ciddi endişeye işaret edilerek, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefi teyit edildi.

"Güvenlik artık her zamankinden daha fazla iç içe geçmiş durumda"

Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kore Yarımadası, Hint-Pasifik bölgesi, Orta Doğu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dahil bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Costa, "Herhangi bir devletin askeri saldırganlık yoluyla herhangi bir ülkenin barışını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmesine izin veremeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Aksi takdirde küresel düzen kaosa sürüklenir." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise güvenliğin artık her zamankinden daha fazla iç içe geçtiğini vurgulayarak, "Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da Rus askerleriyle birlikte savaşıyor olması bunun güçlü bir hatırlatıcısıdır." dedi.

Güney Kore'nin AB'nin güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzaladığı ilk Hint-Pasifik ortakları arasında yer aldığını kaydeden von der Leyen, bunun ikili işbirliğine önemli bir ivme kazandırdığını söyledi.

Von der Leyen, "Bugün, bilgi güvenliği anlaşmasına yönelik müzakereleri başlatma kararı aldık. Bunlar, Kore'nin Hint-Pasifik bölgesinde ve küresel ölçekte Avrupa'nın en yakın ortaklarından biri olduğunu güvenle söylememin birçok nedeninden sadece birkaçıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkilerin geleceğine dair iyimser olduğunu aktaran von der Leyen, "En iyi günlerin henüz önümüzde olduğuna yürekten inanıyorum. Çünkü günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında, bizimki gibi istikrarlı ve güvenilir ortaklıklar her zamankinden daha değerlidir." diye konuştu.