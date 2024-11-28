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AB-Türkiye İlişkileri: Mevcut Dinamikler ve Zorluklar Paneli Yapıldı

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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ve AB Delegasyonu Başkanı Ossowski, AB-Türkiye ilişkilerinin dinamikleri ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs meselesi, Gümrük Birliği modernizasyonu ve Türkiye'nin stratejik rolü gibi konular ele alındı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Topluluğunca, Ankara'da "AB- Türkiye İlişkilerindeki Mevcut Dinamikler ve Zorluklar" paneli düzenlendi.

TEPAV Toplantı Salonu'nda yapılan panele, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski panelist olarak katıldı.

TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Pınar İpek'in moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Bozay, dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek, 2025'in bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bozay, Avrupa'nın ekonomik güvenliğinin herkes için önem arz ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin buna katkı sağlayabileceğine dikkati çekti.

AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nda ülkenin yeniden ilişkileri güçlendirme gayretlerine yer verildiğine işaret eden Bozay, "15 Temmuz 2019'daki (AB Dış İlişkiler) Konsey kararıyla getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz. Üyelik sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği modernizasyonu için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Bozay, AB'nin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hedeflerinin Türkiye'nin aynı konudaki hedefleriyle örtüştüğünü dile getirdi.

Kıbrıs meselesini, ilişkilerdeki tıkanma noktalarından biri olarak tanımlayan Bozay, "Her 2-3 yılda bir uyanıyoruz ve aynı federasyon hikayesiyle karşılaşıyoruz. Annan Planı'nda ve Crans-Montana'da görüşmeler başarısız oldu ama sonra tekrardan pişirilip birkaç defa önümüze kondu. Bu yüzden, yeni bir şeye ihtiyacımız var." dedi.

Bozay, Kıbrıs konusunda gerçek çözümün aranması gerektiğini vurgulayarak, "diyaloğa açık" olduklarını söyledi.

Stratejik partnerlik

Büyükelçi Ossowski, "Türkiye, bizim için kesinlikle stratejik bir ortak." diyerek, tarafların ilişkileri yeniden canlandırmaya karar verdiği bir dönemde göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerdeki izlenimini aktaran Ossowski, Türkiye için üyelik sürecinin hala stratejik hedef olduğunu kaydetti.

Ossowski, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyaloğun artırılması gibi konuların tarafların gündeminde olduğuna değinerek, çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirebileceklerini vurguladı.

Tarafların ortak çabasıyla ilerleme sağlanabileceğini anlatan Ossowski, "Bu temelde yapıcı şekilde çalışabileceğimize inanıyorum." dedi.

Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki bazı anlaşmazlıklara dikkati çekerek, ilerleme sağlamak için diyalog yollarını açık tutmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolüne değer verdiklerini kaydeden Ossowski, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hayata geçirilmesi ve Karadeniz'deki gerilimin önlenmesi için yaptığı katkıların önemini vurguladı.

Türkiye'nin 360 derecelik dış politika vizyonu

Bozay ve Ossowski, panel konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Yardımcısı Bozay, Türkiye'nin 360 derecelik dış politika vizyonunun Karadeniz Tahıl Girişimi gibi adımların atılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Bozay, Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz'e coğrafi yakınlığına dikkati çekerek, etraftaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Ossowski de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkelerini savunduğunun altını çizerek, bu ilkelere itimat edilmemesinin vahim sonuçları olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Türk öğrencilerin ve iş insanlarının AB ülkelerinden vize alma konusunda yaşadığı sorunları çözmek için uğraştıklarını söyleyen Ossowski, evrakta sahtecilik ve tur şirketleri üzerinden vize randevusu satılması konularında tarafları gerekli adımları atmaya çağırdı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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