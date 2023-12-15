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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Ankara'da sanayicilerle buluştu

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen ve 'Yeşil OSB Uygulama Projesi' kapsamında pilot bölge seçilen ASO 2'nci OSB'yi ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Ankara'da sanayicilerle buluştu

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen ve 'Yeşil OSB Uygulama Projesi' kapsamında pilot bölge seçilen ASO 2'nci OSB'yi ziyaret etti. Landrut'a ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve ASO 2'nci OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mete Çağlayan eşlik etti. Burada konuşan Çağlayan, sanayicilere sürdürülebilir üretim yolunda ciddi sorumluluk düştüğünü belirterek, "İhracatımızda sürdürülebilirliğin sağlanması, küresel değer zincirlerindeki konumumuzun güçlendirilmesi ve doğrudan yatırımlardan aldığımız payın artırılması için ülkemizin sanayi sektörlerinin ve dünyadaki yeşil dönüşüm sürecine uyumu büyük önem teşkil etmektedir. Bu minvalde, ASO 2'nci OSB olarak sanayinin yeşil dönüşümü ve ekolojik sanayi kültürünün yaratılması noktasında; sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimseyerek faaliyetlerini sürdürmeye özen gösteriyoruz" dedi.

ARDIÇ: YEŞİL SANAYİ, HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİ HALE GELECEK

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Ardıç ise artık herkesin 'yeşil sanayi' ve 'döngüsel ekonomi' kavramlarının farkında olduğunu vurgulayarak, "Bu kavramlar önümüzdeki dönemde de hiç olmadığı kadar önemli hale gelecektir. Çok kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten ve bilim temelli hedeflerle azaltım çalışmalarını yapılandıran bir sanayi için tüm paydaşlarımızla eş güdümle ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Ankara'da sanayicilerimizin ham madde kullanımı, atık yönetimi, karbon salınımı, su ve atık su yönetimi konularında ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre değerlendirmeleri içeren çevresel durum raporlarını hazırlıyoruz. Bu raporlar karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ve tesislerin yeşil dönüşüm için yatırım ihtiyaçlarını da içerecek şekilde hazırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

LANDRUT: BU ALANA YATIRIM YAPANLAR, YARININ KAZANANLARI

Büyükelçi Landrut da sanayi ve enerji üretiminde karbondioksit emisyonlarının azaltıldığı bir sürece doğru gidildiğini işaret ederek, bu süreçten geri dönüş olmadığını dile getirdi. Gerçek dönüşümün sağlanabilmesi için sahada da adımların atılmasının önem taşıdığını kaydeden Landrut, "Sanayici ve tüketicilerin bu sürece katkı sağlaması ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik adımların etkin hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye bizim önemli ortaklarımızdan biri, çok büyük bir ticaret hacmimiz söz konusu. Türkiye, AB'nin yürüttüğü pek çok programın bir parçası" dedi.

Ayrıca, Emisyon Ticaret Sistemi AB'nin elinde bulunan kilit araçlardan biri olduğunu söyleyen Landrut, "Bu itibarla Türkiye'nin de benzer bir kanunu kabul etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Böyle bir adımın atılması halinde iş birliği artacaktır. Burada yapılan işlerin oldukça etkileyici işler olduğunu düşünüyorum. Bu alanda ilk yatırımları yapanların, yarının kazananları olacağını düşünüyorum. Daha bu konuda yönetmelik, düzenlemeler devreye girmeden önce bu alanda büyük bir angajmanınız var, bu alanda çalışmalar yapıyorsunuz. Siz önde gittiğiniz için, yarının kazananları da yine siz olacaksınız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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