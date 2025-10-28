Haberler

AB Komiseri Jorgensen: Avrupa, Rus Gazından Kurtulmalı

AB Komiseri Jorgensen: Avrupa, Rus Gazından Kurtulmalı
Güncelleme:
Avrupa Birliği Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen, Bulgaristan'da gerçekleştirdiği Dikey Gaz Koridoru Projesi incelemelerinde Avrupa'nın Rus gazından kurtulması gerektiğini vurguladı. Proje, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Ukrayna ve Moldova'yı birbirine bağlayarak enerji güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen, Bulgaristan'daki Dikey Gaz Koridoru Projesi'nde yaptığı incelemelerde "Avrupa, Rus gazından kurtulmalı." dedi.

Jorgensen, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ve Macaristan Enerji Güvenliği Bakan Yardımcısı Csaba Marosvari ile Bulgaristan'ın Varna bölgesindeki "Nova Provadia" kompresör istasyonuna teftişe geldi.

Jorgensen, basına yaptığı açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Ukrayna ve Moldova'yı birbirine bağlayacak Dikey Gaz Koridoru Projesi'nde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

"Avrupa, Rus gazından kurtulmalı." diyen Jorgensen, AB Komisyonu'nun bu tür stratejik projeleri her zaman destekleyeceğini vurguladı.

Jorgensen, "Bu projeler, AB'nin Vladimir Putin'e ve Rusya'nın enerjiyi bir silah ya da baskı aracı olarak kullanmasına karşı durma yoludur." diye konuştu.

Dikey Gaz Koridoru Projesi'nin Avrupa'nın enerji güvenliği için büyük önem taşıdığını belirten Jorgensen, bu girişimin, Moldova ve Ukrayna'ya dayanışma ve destek göstermeyi, Avrupa vatandaşlarına güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamayı, AB'nin rekabet gücünü artırmayı ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmayı amaçladığını ifade etti.

Macaristan Enerji Güvenliği Bakan Yardımcısı Marosvari de projenin AB için stratejik önem taşıdığını dile getirdi.

Marosvari, Macaristan'ın enerji ağını genişletmek ve Ukrayna, Moldova ve Romanya ile bağlantılarını güçlendirmek için aktif biçimde çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
