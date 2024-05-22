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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüm için çalışacak

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme dayanan ortak bir duruşun tesis edilmesi amacıyla tüm AB üye ülkeleriyle birlikte çalışma mesajı verdi. Borrell, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsrail- Filistin çatışmasında iki devletli çözüme dayanan ortak bir duruşun tesis edilmesi amacıyla tüm AB üye ülkeleriyle birlikte çalışma" mesajı verdi.

Borrell, X sosyal medya platformundan İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Tanıma kararını verenler arasında İspanya ve İrlanda olmak üzere 2 AB üyesi bulunduğuna işaret eden Borrell, "Ortak Dış ve Güvenlik Politikası çerçevesinde, iki devletli çözüme dayalı ortak bir AB tutumunu teşvik etmek üzere tüm üye ülkelerle durmaksızın çalışacağım." ifadesini kullandı.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İspanya Norveç İsrail Politika Güncel Haberler

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