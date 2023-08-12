Üye Girişi
Haberler

85 Yaşındaki Kadın Denizde Kayboldu

Güncel Haberler

Silivri'de denize girerek akıntıya kapılan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu arama ve kurtarma ekipleri tarafından 24 saattir aranıyor.

SİLİVRİ'de denize girerek akıntıya kapılan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu arama ve kurtarma ekipleri tarafından 24 saattir aranıyor.

Selimpaşa Plajında dün saat 17.00 sıralarında denize giren 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu olumsuz hava şartlarından dolayı akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı. Arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de havadan destek verdi. Ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selimpaşa Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title