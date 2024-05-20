70 Yaşındaki Gazi Ahmet Büyüktat, Ata Tohumlarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Teslim Etti

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Gazi Ahmet Büyüktat, babasından kalan ata tohumlarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Büyüktat, babasının 1942'de emanet ettiği cin darı ve süpürge otu tohumlarını çoğaltılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır'a verdi.

Bayır, Büyüktat'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "O dönemlerde cin darıdan un yapılıp, çeşitli unlarla karıştırılıp ekmek üretiminde kullanılırmış. Tohumları Osmaniye'deki Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsüne göndereceğiz." diye konuştu.

Büyüktat da tohumları depoda koruduklarını belirterek, "Babam, ileride kıtlık olursa tohumlarını çoğaltmamız için bize emanet etmişti." dedi.