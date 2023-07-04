Elazığ'da 7 bin dekar alanda başlanılan kiraz hasadı sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Obuz köyünde yapılan hasat etkinliğine katılanlar, kiraz topladı. İl genelinde kiraz üretimi ve rekolte iyi olduğu belirtilirken, önümüzdeki yıllarda üretimin artırılması ve ihracatın desteklenmesi hedefleniyor.

7 bin dekar alanda kiraz hasadı sürüyor

ELAZIĞ Elazığ'da 7 bin dekar alanda başlanılan kiraz hasadı sürüyor.

Elazığ'da 7 bin dekar alanda başlanılan ve yılda ortalama 5 bin ton rekolte elde edilen kirazda, hasat sürüyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Obuz köyünde hasat etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, şube müdürleri ve üreticiler kiraz topladı.

Kiraz hasadının il genelinde sürdüğünü dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, "Bu sene de kiraz üretimimiz bir önceki yıla göre oldukça güzel. İlimizde 7 bin dekarlık alanda kiraz ekimi gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Yıllar itibari ile 5 bin ton civarında bir kiraz üretimimiz var. Önümüzdeki yıllarda kiraz üretimini daha artırmayı ve ihracat yolunda bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. İlimizde özellikle Napolyon ve dalbastı kirazları ön plana çıkıyor. İri ve tatlı olması nedeniyle yabancı üreticilerin tercihi oluyor" dedi.

Üretici Hüseyin Ağır ise "Kiraz hasadına başladık ve devam ediyoruz. 15 dönümde 450 kök ağacımız var. Köyümüz kiraz üreticiliği ile uğraşıyor. Verim ve rekolte iyi. Bu sene kalite açısından da güzel. Bu yıl yaklaşık 12 ton kiraz olur" diye konuştu.