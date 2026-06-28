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GÜNDEM / 28 Haziran 2026

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen parlamento başkanlarıyla bir araya gelecek. Ayrıca ABD-İran mutabakatı, Gazze ateşkesi, Kadir İnanır'ın cenazesi, milli basketbol ve voleybol takımlarının maçları, Gazi Koşusu, MotoGP ve Formula 1 yarışları gündemde.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen parlamento başkanlarıyla görüşecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi medya günü, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etabında dördüncü ve son maçını Belçika ile yapacak.

(Gliwice/17.30)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu, Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.

(Los Angeles/22.00) (Fotoğraflı)

4- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin onuncu ayak yarışı, Hollanda'da düzenlenecek.

(Assen/15.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1'de 2026 sezonunun onuncu ayağı Avusturya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA
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