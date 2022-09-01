500 ton yaşam malzemesi taşıyan 2. İyilik Treni Pakistan'a doğru yola çıktı

ANKARA - Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde içerisinde 452 ton yaşam malzemesinin yer aldığı İyilik Treni'nin ikincisi Ankara Garı'ndan yola çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde bir araya gelen sivil toplum kuruşlarının desteğiyle hazırlanan trenin içerisinde beslenme, giyinme ve sağlık malzemeleri bulunuyor.

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu ikinci "İyilik Treni", İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde tertip edilen törenle yola çıktı. İçerisinde 452 tonluk yaşam malzemesi taşıyan ikinci tren 3 bin 991 kilometre metreyi 8 günde kat ederek, insanı yardım malzemelerini ihtiyaç sahipleri ile buluşturacak. Ankara Tarihi Tren Garı'nda düzenlenen etkinliğe AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Çelik Altun ve Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve bir çok sivil topum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Törende konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Pakistan'a daha önce gönderilen İyilik Treni'ne atıfta bulunarak, "Bizim ilk başta hedefimiz 50 bin gıda ve hijyen malzemesi ve 10 bin barınma çadırı ve içerisinde barınma malzemelerinin olduğu, insani yaşamı sürdürebilecekleri alanlar oluşturmaktı. Yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde 9 bine yakın çadırımızı hem hava hem demir yoluyla hem de yerelden temin ettiğimiz çadırlarla sağlamış durumdayız. 20 bin gıda paketimizi de yine aynı yöntemlerle oraya ulatırdık. Kısa sürede ilk etaptaki hedeflerimizi ulaşmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TCDD Genel Müdürü Çelik Altun ise "Afganistanlı kardeşlerimize uzattığımız yardım elini bu sefer de Pakistanlı kardeşlerimiz için uzatıyoruz. Bildiğiniz üzere Büyük Zaferimizin 100. yıl dönümünde 29 vagonuyla toplam 500 ton acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan 1. Pakistan İyilik Trenimizi uğurlamıştık. Bugün de 33 milyonu aşkın Pakistanlı kardeşimizin sel felaketi nedeniyle ihtiyaç duyduğu 28 Vagon içerisinde 452 ton acil yardım malzemelerini taşıyan 2. İyilik trenimizi uğurluyoruz. Pakistan İyilik Trenlerimiz Ankara' dan İran'a Zahedan istasyonuna kadar olan toplam 3 bin 991 kilometre mesafeyi 8 günde kat edecek, yardım malzemeleri burada yapılacak aktarma ile Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır" diye konuştu.

Pakistan'a gidecek olan İyilik Treni için yardımda bulunan 7 Başak İnsanı Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut dostluğun ve kardeşliğin önemine vurgu yaparak, "Dost ve kardeş Pakistan bugün Muson yağmurları ile birlikte selle boğuşuyor. Oluşan selle tarihinin en acı günlerinden birisini yaşıyor. Selin neden olduğu olaylarda bin 162 kişi vefat etti 3 bin 500 kişi yaralandı. Şu an da 33 milyon insan bu sellerden etkilendi. Bu durumda kara yolları ile ulaşım felç olmuş durumda. İnsanlar seli tahliye edecek yer bulamıyorlar. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesi ile AFAD organizasyonunda Pakistan için İyilik Treni'ni yolcu edeceğiz. 7 Başak İnsanı Yardım Derneği olarak biz de bu trene katkı sağladık. Kardeşlerimizin yanında olacağız" açıklamasında bulundu.

Mustafa Sağdıç ise "Türk Milleti'nin bir özelliği vardır; yapılan iyiliği ve kötülüğü hiçbir zaman unutmaz. Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan halkı, kadınları özellikle, altınlarını Türkiye'ye göndermiş ve savaşta bize destek olmuşlardır. Dün onlar bizim yanımızdaydı. Bugün ise sel felaketiyle ülkenin sel altında kalmasından dolayı Türk halkı da bugün Pakistan halkının yanındadır" dedi.