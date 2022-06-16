43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) - Haberler

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43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Ercan - Güncel
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43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2)

MERSİN'DE 15 GÖZALTIMersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgazine Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başkalarına ait sosyal medya hesaplarından sözde 'yüzde 100 tutma' garantili, yüksek meblağlı bahis kuponlarını paylaşıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri belirledi.

MERSİN'DE 15 GÖZALTI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgazine Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başkalarına ait sosyal medya hesaplarından sözde 'yüzde 100 tutma' garantili, yüksek meblağlı bahis kuponlarını paylaşıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, yakalandı. Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonu kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü.

Mustafa ERCAN/ MERSİN,


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

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