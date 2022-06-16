43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) MERSİN'DE 15 GÖZALTIMersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgazine Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başkalarına ait sosyal medya hesaplarından sözde 'yüzde 100 tutma' garantili, yüksek meblağlı bahis kuponlarını paylaşıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri belirledi. MERSİN'DE 15 GÖZALTI Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgazine Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başkalarına ait sosyal medya hesaplarından sözde 'yüzde 100 tutma' garantili, yüksek meblağlı bahis kuponlarını paylaşıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, yakalandı. Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonu kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü. Mustafa ERCAN/ MERSİN, Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel Emniyet Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.