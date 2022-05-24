4,5 yaşındaki Lavin, koklear implantla yeniden duymaya başladı - Haberler

İşitme kaybıyla mücadele eden 4,5 yaşındaki Lavin Bucioğlu, koklear implantla sağlığına kavuştu.

Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı konuluyor. Bu sayı; çeşitli hastalıklar, genetik yatkınlık ve ilerleyen yaş ile birlikte artıyor.

Bireyler, kendilerinde ya da yakınlarında işitme kaybıyla ilk karşılaştıklarında ciddi psikolojik travmalar da yaşayabiliyor.

İşitme sağlığı sektöründe yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda elde edilen yeni ve güncel gelişmelerle işitme kayıplıların hayatı her geçen gün kolaylaştırılıyor.

Henüz 4,5 yaşındaki Lavin Bucioğlu da işitme kaybı yaşayan kişilerden sadece biri. Bucioğlu'nun hayatı, geçirdiği ağır orta kulak enfeksiyonu sonucu değişti.

Hastalığın ardından seslere tepki vermemeye başlayan Bucioğlu'na yapılan tetkiklerin ardından işitme kaybı teşhisi konuldu.

Tedavisine ilk olarak kulak arkası işitme cihazıyla başlanan Bucioğlu, verim alınamaması üzerine koklear implant ameliyatı oldu.

Başarılı ameliyat sonrasında küçük Lavin, sağlığına kavuşarak işitme kaybından kurtuldu.

"Bir annenin yaşayabileceği en zor süreci yaşadım"

Henüz 4,5 yaşında işitme kaybıyla mücadele eden Lavin'in annesi Helen Bucioğlu, kızının yaşadığı süreci anlattı.

Lavin'in koklear implant ameliyatı sonrasında yeniden duymaya başladığını belirterek, "İşitme kayıplı çocukların aileleri öncelikle süreci dramatize etmemeliler. Çözüm yolu olduğunun bilincinde olarak, gerekli adımları atmalılar." dedi.

Helen Bucioğlu, işitme kaybının çözümsüz olmadığını vurgulayarak, kızlarındaki işitme kaybını fark ettiklerinde kendilerinin de çok zorlu bir süreçten geçtiğini aktardı.

Kızlarının ilk işitme testini geçtiğini ancak sonrasında çok ağır bir orta kulak enfeksiyonu geçirdiğini aktaran Bucioğlu, şunları kaydetti:

"Normalde tepki verdiği seslere tepki vermemeye, seslendiğimiz zaman dönüp bakmamaya başlayınca şüphelendik. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladık. Doktor muayenesi sonrası işitme kaybı teşhisi kondu. Geçirdiği orta kulak enfeksiyonu sonrası, kulak epey hasar görmüş ve işitme duyusu yok olmuş. Bir annenin yaşayabileceği en zor süreci yaşadım. Etrafımızda bu tür bir deneyimi yaşayan olmadığı için ruhsal açıdan çok zorluk çektik. İşitme kaybıyla ilgili içerikleri ve bunu yaşayan ailelerin deneyimlerini araştırınca bilinçlenmeye başladık. Bu durumu dramatize etmeden neye odaklanabileceğimizi düşündük. İşitme kaybının çözümsüz olmadığını gördük."

"İmplant ameliyatı sonrasında çabuk adapte oldu"

Tedavi sürecine ilk olarak kulak arkası işitme cihazıyla başladıklarını belirten Bucioğlu, kızının işitme kaybı çok ileri derecede olduğu için cihazlardan verim alamadığını söyledi.

Bucioğlu, belli bir dönem Lavin'in işitme cihazı kullandığını, ardından koklear implant ameliyatı için başvurduklarını aktararak, "Ameliyat süreci 6-7 ay kadar sürdü. Lavin'in koklear implant ameliyatı sonrasında yeniden duymaya başlaması bir mucize gibi oldu. Ameliyat sonrası ilk dönemler, sessiz kaldığı dünyadan çıkıp sesleri yeniden duymaya alışmasıyla geçtiği için biraz zordu fakat çok çabuk adapte oldu." değerlendirmesini yaptı.

Böyle bir sorunla karşılaşan ailelere tavsiyelerde de bulunan Bucioğlu, ailelerin çocuklarını farklılaştırmaması gerektiğini, tedavi süreci kadar bilinç ve farkındalığın da çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.