33. Uluslararası Doha Kitap Fuarı Başladı

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen kitap fuarı, 33'üncü kez kitapseverlerle buluştu.

Doha Sergi ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışını Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptı.

Fuarın bu yılki teması "Bilgi Medeniyeti İnşa Eder" olarak belirlendi. Bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen fuara aralarında Türkiye'den 20 yayınevinin de bulunduğu 42 ülkeden 515'in üzerinde yayınevi katılım sağlıyor.

Katar Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında imza günleri, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve konferanslar yapılacak, kitapseverler birçok yazarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Katar Kültür Bakanı Abdurrahman Bin Hamed Al Sani, 33. Uluslararası Doha Kitap Fuarı'nda yeni tasarımların yer aldığını, bilime, kültüre ve bilgiye önemli katkılarda bulunan tarihi şahsiyetlerin ve akademisyenlerin ziyaretçilere tanıtıldığını ve okurlara diğer dillerdeki kitaplarla buluşma imkanı sunduklarını belirtti.

Körfez bölgesinin en eski ve en büyük kitap fuarlarından biri olan Doha Uluslararası Kitap Fuarı ilk olarak 1972'de düzenlendi. Uzun süre iki yılda bir yapılan fuar 2002'den sonra her yıl düzenlenmeye başladı. 2015 yılında Türkiye'nin onur konuğu olduğu fuar, Kovid-19 nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştı.

Bu yıl Umman'ın onur konuğu olduğu 33. Uluslararası Doha Kitap Fuarı, 18 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.