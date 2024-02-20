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Siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verilen süre tamamlandı

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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlendi. Yerel seçim takviminde siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00'de tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletti. Başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar sunması gereken bağımsız adaylar da başvurularını il ve ilçe seçim kurullarına yaptı.

ADAY LİSTELERİNDEKİ EKSİKLER 22 ŞUBAT'A KADAR TAMAMLANABİLECEK

Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

35 PARTİNİN ADAYLARI YARIŞACAK

YSK'nin seçim takvimi kapsamında, partiler oy pusulasında şöyle sıralanıyor:

"1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDA PAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi"

Kaynak: AA / Güncel

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