23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Siirt Valiliği koltuğuna 4. sınıf öğrencisi Esma Nur Berber oturdu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu öğretmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile ziyaret eden Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berber, temsili olarak Valilik makamına oturdu.

Berber, çocukların bayramını kutlayarak, "Çocuklar olarak bizlere bu gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün de bizlere temsil etme mutluluğunu yaşatanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu dile getiren Berber, okul çevresinde güvenliğin artırılması talimatını verdi.