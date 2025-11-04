2026 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Ak Partili Yeğin'den Muhalefete: Bir Türkü Tutturulmuş, 'Üretim Yok, Üretemiyoruz' Deniliyor

Haber: Erva Gün - Ogün Akkaya

(TBMM) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam ediyor. Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, muhalefet partilerine yönelik, "Bir türkü tutturulmuş, 'Üretim yok, üretemiyoruz, üretim mahvoldu' deniliyor. Yıllardır 'tarım mahvoldu, üretim bitti' deniliyor ama bu doğru değil. Bugün sanayileşiyoruz, üretimi büyütüyoruz." dedi. Komisyonda "toplu iğne" tartışması yaşandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba"Toplu bir çözüm buldum size. Ekrem İmamoğlu'nun doğum kağıdını iptal edin. Doğmamış sayalım, kurtulalım" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadele sonucunda demokratikleşme, kalkınma ve üretim alanlarında önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Türkiye'nin yakaladığı istikrarı sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Yeğin, "Bu süreçte ortaya koyacağımız çaba ve adımlarla istikrarı çok daha güzel bir noktaya taşıyarak milletimizin teveccühüyle Cumhur İttifakı'yla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında üretim ve sanayi alanındaki eleştirilere de yanıt veren Yeğin, Türkiye'nin son yıllarda üretim kapasitesini ciddi biçimde artırdığını belirtti. Yeğin, muhalefet milletvekillerine yönelik, "Bir türkü tutturulmuş, 'Üretim yok, üretemiyoruz, üretim mahvoldu' deniliyor. Pandemi öncesi döneme göre Almanya'da üretim yüzde 14,7, İtalya'da yüzde 6,9, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 0,5 aşağıda seyrederken, Türkiye'de üretim yüzde 30'un üzerinde yükselmiş" dedi.

Yeğin, tarım sektörüne yönelik "çöküş" iddialarını da eleştirerek, Türkiye'nin yıllardır tarımda cari fazla veren bir ülke olduğunu söyledi. Yeğin, "Yıllardır 'tarım mahvoldu, üretim bitti' deniliyor ama bu doğru değil. Bugün sanayileşiyoruz, üretimi büyütüyoruz. Ülkede üretim yok deniliyor ama organize sanayi bölgesi sayımız 190'lardan 371'e yükseldi. Buralarda 60 bine yakın fabrika üretim yapıyor" diye konuştu.

Ağbaba: Türkiye 'de beyaz yakalar dahi hızla yoksullaşıyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 19 Mart darbesinin "yaklaşık 150 milyar dolar" maliyeti olduğunu ve bunun sanayi, üretim ve yatırımlara ayrılan bütçelerle kıyaslandığında çok büyük bir tutar oluşturduğunu söyledi.

Ağbaba, demokrasi dışına yönelmenin ekonomiye ağır bedel ödettiğini belirterek, TÜSİAD'a yönelik uygulamalara tepki göstererek, "TÜSİAD başkanının ve istişare kurulu başkanının Türkiye'nin gözü önünde bu muameleye tutulmasının kimseye faydası yok. Ne memlekete, ne size, ne de ekonomiye faydası var" diye konuştu. Gazeteciler ve iş insanlarının cezaevinde olmasının doğrudan yabancı yatırım çekilmesini zorlaştırdığını vurgulayan Ağbaba, doğrudan yatırım ile demokrasi ve hukukun doğrudan ilişkilendirildiğini ifade etti.

Ağbaba, iş insanlarının mal varlıklarına yönelik müdahalelere de dikkati çekerek, "Biz kimse yargılanmasın demiyoruz; ama insanların 70, 80 yıllık malına, mülküne el koyduğunuz zaman kimsenin bir güvencesi kalmıyor" dedi.

Beyin göçü ve gençlerin ülkeyi terk etmesine de değinen Ağbaba, "Boğaziçi'ne girmiş bir insan burada durur mu? Özgürlük yok, hukuk yok. Gençleri burada tutan şey özgürlük, hukuk" diye konuştu. Türkiye'de geniş kesimlerin, özellikle beyaz yakalıların yoksullaştığını söyleyen Ağbaba, "Buradaki bürokratlara da sorun, kaç lira maaş alıyorlar? Türkiye'de beyaz yakalar dahi hızla yoksullaşıyor" ifadelerini kullandı.

'Toplu iğne' komisyonda tartışmaya neden oldu

Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk?" açıklamasını hatırlatarak, "Arkadaşlar, bu geçmişte hesaplaşmanın kime ne faydası? Cumhuriyet bir şey yapmadı deyince size ne faydası var?" sözleri komisyonda tartışma yarattı.

CHP grubunun "Cumhuriyetle ne derdiniz var?" sözleri üzerine, AK Partili milletvekilleri, "Kim öyle bir şey diyor? Kıyaslama yapmasın mı?" yanıtını verdi.

Ağbaba, "Ya bakın bu cumhuriyet sayesinde bu Sayın Bakan Yardımcısı orada oturuyor, Sayın Bakan orada oturuyor. O cumhuriyetin sayesinde Boğaziçi'nde okumuş gelmiş bakan olmuş" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyete düşmanlık yapmanın ne size faydası var, ne ekonomiye faydası var. Hukuk, vesayet ile karşı karşıya. Hiç kimse iddia etmesin. Hiç kimse iddia etmesin. Kimsenin ne mal güvenliği var, ne can güvenliği var. ya bir insanın 31 yıllık diplomasını iptal ettiniz ya. Yakında birinin nikah cüzdanını iptal eder misiniz? Vallahi iptal edersiniz. Toplu bir çözüm buldum size. Ekrem İmamoğlu'nun doğum kağıdını iptal edin. Doğmamış sayalım, kurtulalım."