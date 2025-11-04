2026 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Erva Gün - Ogün Akkaya

(TBMM) - Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonda, İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un "KAAN üzerinden yapılan propaganda bir anda çöp oldu" sözlerine yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz savunma sanayinde işimizi şöyle yaparız. Bir kere biliriz ki savunma sanayinde, parasını ödesek dahi pek çok sistemi, alt sistemi, teknolojiyi başka ülkelerden tedarik etmekte sorunlar yaşayabiliriz. Bugün sorun olmayan bir tedarik yarın sorun haline gelebilir. Savunma sanayi böyle bir alandır, stratejik bir alandır. KAAN gün gelecek yerli motorumuzla da uçacak. Şu andaki prototiplerimiz yurt dışından tedarik ettiğimiz motorlarla uçuyor" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerinin bütçenin geneli üzerine konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, soruları yanıtladı.

Bakan Kacır, bazı milletvekillerinin teşviklerin "yandaşlara verildiği" yönündeki eleştirilerine yanıt verirken, sistemin tamamen şeffaf ve objektif olduğunu vurguladı. "Bizim bütün sistemimiz objektif kriterlerle çalışmaktadır. Bizden teşvik alan sanayicilerimiz her siyasi görüşten olabilir" diyen Kacır, teşvik dağıtımında herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını söyledi.

Firma sayılarına ilişkin verileri de paylaşan Kacır, 2024 yılında imalat sanayinde 6 bin 449 firmanın kapandığını, 17 bin 634 firmanın kurulduğunu, 2025'in ilk dokuz ayında ise kapanan firma sayısının 3 bin 999, kurulan firma sayısının 11 bin 428 olduğunu aktardı. "Bir meseleyi değerlendirirken rakamların tamamına bakmak gerekir. Herkes kendi penceresinden yorum yaparsa doğruya ulaşamayız" ifadelerini kullandı.

"Ar-Ge olmasa ihracatta bu başarı yakalanamazdı"

Bakan Kacır, Ar-Ge ve inovasyonun Türkiye'nin ihracatındaki gelişmede belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, "Ar-Ge olmasa makine ihracatımız 2 milyar dolardan 28 milyar dolara, otomotiv ihracatımız 2 milyar dolardan 37 milyar dolara, savunma ve havacılık ihracatımız 250 milyon dolardan 8,4 milyar dolara çıkabilir miydi?" diye sordu. Kacır, bu başarıların Ar-Ge ekosisteminin ve yerli sanayi kapasitesinin sonucu olduğunu belirtti.

"Bugün sorun olmayan bir tedarik yarın sorun haline gelebilir"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, "Dışişleri Bakanı 'Ya bu adamlar KAAN'ın motorunu vermiyor' deyince yıllardır KAAN üzerinden yapılan propaganda bir anda çöp oldu. İnşallah bunlar da çöp olmaz diye umut ediyoruz" sözlerine yanıt veren Bakan Kacır, "Biz savunma sanayinde işimizi şöyle yaparız. Bir kere biliriz ki savunma sanayinde, parasını ödesek dahi pek çok sistemi, alt sistemi, teknolojiyi başka ülkelerden tedarik etmekte sorunlar yaşayabiliriz" dedi. Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün sorun olmayan bir tedarik yarın sorun haline gelebilir. Savunma sanayi böyle bir alandır, stratejik bir alandır. Dolayısıyla biz sistem geliştirme süreçlerine başlarken, bir yandan sistemi ortaya çıkarırken, bir yandan da tüm kritik alt sistemleri, çekirdek teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirme sürecini başlatırız. ve nihayetinde de bugüne kadar attığımız bu adımlarla, geçtiğimiz dönemde bize verilmeyen seyir füzelerinin turbojet motorlarını biz şimdi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz, üretiyoruz.

Helikopterlerimizin motorlarını yerli ve milli olarak geliştiriyoruz, üretiyoruz. İHA'larımızın, SİHA'larımızın motorlarını yerli ve milli olarak geliştiriyoruz, üretiyoruz. Ataletsel ölçüm birimlerini yerli olarak geliştiriyoruz. Radar alıcılarını yerli olarak geliştiriyoruz. Küresel konumlama sistemlerini yerli olarak geliştiriyoruz. KAAN'ın pek çok kritik alt sistemini, görev bilgisayarını, uçak yönetim sistemlerini yerli olarak geliştirmenin yanında motorunu da Allah'ın izniyle yerli ve milli olarak geliştiriyoruz ve inşallah KAAN gün gelecek yerli motorumuzla da uçacak. Şu andaki prototiplerimiz yurt dışından tedarik ettiğimiz motorlarla uçuyor."

Komisyonda 'astronot' tartışması

Uzaya gönderilen ilk astronot Alper Gezeravcı'nın komisyonda gündeme gelmesine ilişkin konuşan Kacır, "Astronot ve bilim misyonumuzun niçin eleştiri konusunda olduğunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum" dedi. "Bugüne kadar 600'den fazla astronot farklı ülkeler tarafından uzaya gönderildi" diyen Kacır, Gezeravcı'nın bilimsel deneyler yapmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittiğini belirtti. Bakan Kacır'ın, "Hem bilim konuşacağız, hem teknoloji konuşacağız ama hem de bazılarımız astronot programından rahatsız olacak bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz" sözlerinin ardından AK Partili milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Muhalefet milletvekilleri, uzaya gönderilen astronot Gezeravcı'nın "seçim malzemesi" yapıldığını öne sürdü. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, astronotun uzaya gönderilmesi ve uzaydaki proje geliştirme çalışmalarına ilişkin "Astronot sizin şovunuzdan başka bir işe yaramadı. Okul okul gezdirdiniz. Seçim malzemesi yaptınız, şov yaptınız" diyerek tepki göstermesi üzerine, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "Astronot seçim malzemesi olur mu ya?" yanıtını verdi.

Bakan Kacır : Bu konuyu artık polemik malzemesi haline getirmeyi n

Bakan Kacır, bütçede devam eden "astronot" tartışmalarının devam etmesinin ardından "Biz ne seçim planıyla bunu yaptık ne başka bir niyetle yaptık. Yapmayın Allah aşkına. Seçim için olacak olsa 2024'ün martında yerel seçim oldu. O günden bugüne bizim astronotlarımız 500'den fazla program yaptı. Seçim mi var 2024 marttan bugüne kadar? Bakın, sizin de evlatlarınız, bizlerin evlatları, torunlarımız. İstiyoruz ki onlar, başkaca ülkelerin çocukları kurabilecekleri hayaller olduğu gerekçesiyle uzaydan, yüksek teknolojiden kendilerini uzak hissetmesinler. Bilsinler ki bu milletin çocukları da bu alanlarda hayaller kurabilir, kendilerini geliştirebilir ve devletleri Allah'ın izniyle onların önünü açar. Dolayısıyla lütfen bu konuyu artık polemik malzemesi haline getirmeyiniz" diye konuştu.

Bakan Kacır, sözlerinin devamında "Kendi sanayimiz bu yenileme projelerinde bir endüstri paydaşı olabilir mi? Biz uzay istasyonunun farklı modüllerini üretebilir miyiz" misyonları çerçevesinde uluslararası iş birliklerini geliştirdiklerini anlatırken, "Türkiye'nin önünde atılan her bir adım yeni ufuklar açıyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz öncelikle TÜBİTAK'ta bir endüstriyel üretim safhasına geçmek"

Çip üretimine ilişkin kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Bakan Kacır, "Halihazırda biz Çubuk TAEK'te akıllı mühimmatlarımızın fotodedektör çiplerini üretiyoruz.Yine Ankara'da ASELSAN-Bilkent ortaklığında AB Micron Nano şirketimiz galyum nitrür çipleri, yüksek frekanslı çip ihtiyacını karşılamak üzere savunma sanayimize üretiyor. Yine ODTÜ MEMS'de MEMS tabanlı sensörler ve RF projeleriyle pek çok paydaşa halihazırda hizmet sunuyoruz. Hedefimiz öncelikle TÜBİTAK'ta bir endüstriyel üretim safhasına geçmek, aynı zamanda da HIT30 programı vesilesiyle büyük ölçekli bir çip üretim yatırımını Türkiye'ye kazandırmak" diye konuştu.

Bakan Kacır, yapay zeka alanında yürütülen çalışmalara ilişkin ise "Özellikle veri yönetişimini ve Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını ve Türk yapay zeka geliştiriciler tarafından işlenmesini çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuda kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.

"TOGG'u desteklemeye devam ediyoruz"

"Biz otomotiv sektöründe yeni nesil teknoloji yatırımlarını önceliklendiriyoruz. TOGG bizim bu alanda attığımız en stratejik adımdır. ve TOGG'a sahip çıkmaya, TOGG'u desteklemeye devam ediyoruz" diyen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yatırımları Türkiye'ye kazandırmak için de gayret gösteriyoruz. BYD yatırımı da bunlardan biridir. Çeliğin yapmasını hedeflediğimiz, ön anlaşma imzaladığımız yatırım da bunlardan biridir. İstiyoruz ki yeni nesil araç teknolojilerinde lider markalar Türkiye'de yatırım yapsınlar. ve bunlara mevzuatımız ne öngörüyorsa o çerçevede teşvikler sunuyoruz. Tabii ki mevzuatımızda pek çok tedbir de öngörülüyor. Bu firmaların yükümlülükleri var, sorumlulukları var. Biz ilk defa teşvik veriyor değiliz. İlk defa otomotiv sektörüne teşvik veriyor değiliz. İlk defa gümrük vergisi ve benzeri teşvik enstrümanlarını kullanıyor değiliz. Türkiye bu konuda çok uzun yıllar içinde tecrübe kazanmış bir ülke. Bizim iktidarlarımız döneminde de Türkiye'de üretilen otomobil sayısı beş misline çıktı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı kabul edildi.

(SON)