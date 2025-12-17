2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Semih Yalçın: Terör Meselesini Şehitler Vermeden, Gaziler Gelmeden Çözmek İhanetle Eşdeğer Tutulabilir Mi?

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bir terör örgütünün tasfiyesini sağlamak suç olabilir mi? Sosyal barışı temin etmek kabahat olabilir mi? Siyasetin meşru zeminde ve meşru yollarda yapılmasına zemin hazırlamak ihanet olabilir mi? Terörsüz bir Türkiye kurmak suç olabilir mi? Terör meselesini şehitler vermeden, gaziler gelmeden çözmek ihanetle eşdeğer tutulabilir mi? Asıl ihanet Terörsüz Türkiye çabalarını sabote etmek, baltalamaktır" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, şunları söyledi:

"Kayıt dışı istihdamla mücadelenin daha etkin devam etmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin arttırılması, çalışanların ücretlerini enflasyona ezdirmeyecek güçlü sosyal politikaların sürdürülmesi, emeklilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi, mesleki yeterlilik kurumunun daha geniş alanda, daha geniş sektöre yayılması başlıkları Türkiye'nin hem sosyal hem de ekonomik geleceğinin temel taşlarındandır. Esnaf ve sanatkarlarımızın odalar ve kooperatifler aracılığıyla kullandıkları kredi limitlerinin arttırılması ve esnaflarımızın emeklilik için aranan prim gün sayısı şartının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi bütün esnafımızın beklentileri arasındadır.

Dünyada rekabet artık bilgi, beceri üzerinden yürümektedir. Bugün mesleki yeterlilik kurumu tarafından verilen yeterlilik belgeleri hem işverenin hem çalışanın güvencesi haline gelmiştir. Ancak geliştirilmesi gereken yönleri de mevcuttur. Belgelendirme süreçlerinin Anadolu'nun tüm şehirlerine daha eşit yayılması, yeni nesil mesleklerin yapay zeka, siber güvenlik, savunma teknolojileri, yenilenebilir enerji gibi alanların mesleki yeterlilik sistemine hızla dahil edilmesi, mesleki eğitim ile özel sektör arasındaki bağın güçlendirilmesi sağlanmalıdır."

"TRT'nin milli değerlerimizden olduğu unutulmamalıdır"

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Haber kaynakları ve bunların güvenilirlik derecesi her ne kadar fazla, hatta çoğu da açık alanlardan temin edilse bile analiz ve işleme yeteneği açısından teknolojinin getirdiği yüksek kazanımlar devletler arası verilen mücadelelerde fark yaratmaktadır. Bu sebeple Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başta kuantum teknolojisi olmak üzere ileri seviye yapay zeka ekosistemine sahip olması elzem hale gelmiştir. Teknoloji ve doğru yöntemlerle harmanlaşmış bir çalışma sistematiğinin muadil istihbarat teşkilatlarıyla karşılaştırıldığında kendi kurumlarımızı farklı ve üstün kılmasını sağlamak gerekir.

Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerimiz için tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde üstün bir gayret içerisindedir. Terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesiyle beraber ülkemizin küresel bir güç olması istikametinde kararlılıkla ilerleyişinde İletişim Başkanlığımızın da sorumluluğu oldukça fazladır. Bu şartlarda gerek bölgesel ve uluslararası politikalarımız gerekse küresel barış ve istikrarın tesisi için sürdürdüğümüz gayretlerimizin sağlıklı mekanizmalarla doğru biçimde anlatılması önemlidir. Dünya ile beraber ülkemizde belirsizliklerle dolu bir iklimde artık her an tetikte olmalıdır. Bu çabalarda kamu yayıncısı olarak önemli bir sorumluluğu yerine getiren TRT'nin de faaliyetlerini başarılı bulduğumuzu ifade etmek isterim. TRT'nin milli değerlerimizden olduğu unutulmamalı, kurumsal niteliğinin yıpratılmaması için herkes gereken hassasiyeti göstermelidir."

"MHP, Terörsüz Türkiye teşebbüsü nedeniyle haksız şekilde ihanetle suçlanmaktadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye hamlesini başlattıktan sonra Türkiye'de çok şey değişmiştir. İç ve dış siyasette tam manasıyla paradigma değişimi gerçekleşmeye devam etmektedir. MHP lideri bu sürecin gerçekleşmesi için bütün siyasi riskleri göğüsleyip bizzat gövdesini taşın altına koymuş, MHP kadroları da büyük bir bağlılıkla liderinin arkasından tereddütsüz yürümüştür. Bu beklenmedik anda gelen Terörsüz Türkiye hamlesi ufukta toplumsal barış güneşinin parlamasını sağlamış, siyasi uzlaşma alanını genişletmiştir. Bu hamle ülkede iyimserlik havasının hakim olmasını sağlamış, geleceğe dair umutları arttırmıştır. Terörün bir gün bitebileceğine inanmayan çoğu çevreler bile Terörsüz Türkiye çabalarının doğurduğu müsbet hava karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir. Sahada gerçekleştirilen gözlemler ve halkla kurulan yakın temas sonrasında tepkilere dair teşkilatlarımıza gelen bilgiler fevkalade olumludur. Buna rağmen Türk milliyetçiliği davasının siyasetteki alemdarı MHP, Terörsüz Türkiye teşebbüsü nedeniyle haksız şekilde ihanetle suçlanmaktadır. Meyveli ağaç taşlanmaktadır. Halbuki bu çabalarımız ihanet değil ferasettir.

Bir terör örgütünün tasfiyesini sağlamak suç olabilir mi? Sosyal barışı temin etmek kabahat olabilir mi? Siyasetin meşru zeminde ve meşru yollarda yapılmasına zemin hazırlamak ihanet olabilir mi? Terörsüz bir Türkiye kurmak suç olabilir mi? Terör meselesini şehitler vermeden, gaziler gelmeden çözmek ihanetle eşdeğer tutulabilir mi? Asıl ihanet Terörsüz Türkiye çabalarını sabote etmek, baltalamaktır. Dışarıdan gelen tehdidi savuşturmanın yolu bütün olmaktan geçmektedir. Şimdi artık ayağımız yere daha sağlam değmektedir. Artık gelecekten daha emin, yarınlardan daha umutluyuz."