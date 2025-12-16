2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda… CHP'li Sarıbal: "Bunun Adı 'Rıza Göstermeden Ortaya Konan Soygun Bütçesi'dir"

(TBMM) – CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bütünüyle baktığımızda bu bütçe, sarayın bütçesidir. ve bu sarayın bütçesinden Mehmet Şimşek'in rızasıyla Bakanlıklara ayrılan -özellikle Tarım Bakanlığı'na ayrılan- sadaka ve nafaka bütçesidir. Size de sadece bunu dağıtmak düşmektedir. Böyle bakınca ne yazık i şunu görüyoruz; bu iktidar, yarattığı ekonomik kriz nedeniyle bunun bedelini halka ödetmek istemektedir. İktidar, halkın üzerine yüklediği yoksulluk, çaresizlik ve bütün yağma-talan politikasının bedelini, halkı soyarak yol yürümeye çalışmaktadır. Bunun adı 'rıza göstermeden ortaya konan soygun bütçesi'dir" dedi. Kürseye kasket takarak çıkan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Bu gördüğünüz şapka, çiftçimizin simgesidir. Çiftçi kazanç sağladığında bu şapkayı havaya fırlatırdı. Ama AKP iktidarında üretici hiçbir zaman havaya atamadı, hep yere fırlattı" diyerek, kasketini yere attı.

TBMM Başkanvekili Celal Adnan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "bu bütçe sarayın bütçesidir" diyerek, şu eleştirilerde bulundu:

"Sayın Bakan, bu bütçe sizin değil, 'sultanizm' bütçesi. Yani kayınpeder, damadın 2018'den beri yarattığı büyük tahribatın bütçesi. Bu bütçede 2018'den beri en çok artan kalemin faiz olduğunu göreceksiniz. Yine aynı tarihsel dönemde en çok artan yapının maalesef kamu özel ortaklığı işletmeleriyle ilgili yapılan ödemeleri görüyorsunuz.

"İktidar, halkın üzerine yüklediği bütün yağma-talan politikasının bedelini, halkı soyarak yol yürümeye çalışmaktadır"

Bütünüyle baktığımızda bu bütçe, sarayın bütçesidir. ve bu sarayın bütçesinden Mehmet Şimşek'in rızasıyla Bakanlıklara ayrılan -özellikle Tarım Bakanlığı'na ayrılan- sadaka ve nafaka bütçesidir. Size de sadece bunu dağıtmak düşmektedir. Böyle bakınca ne yazık i şunu görüyoruz; bu iktidar, yarattığı ekonomik kriz nedeniyle bunun bedelini halka ödetmek istemektedir. İktidar, halkın üzerine yüklediği yoksulluk, çaresizlik ve bütün yağma-talan politikasının bedelini, halkı soyarak yol yürümeye çalışmaktadır. Bunun adı 'rıza göstermeden ortaya konan soygun bütçesi'dir."

"Bu yıl çiftçi ne ektiyse zarar etti"

Kürsüye kasket takarak çıkan CHP Adana Miletvekili Ayhan Barut, ayrıca kürsüye pamuk, soğan, domates ve mandalina da getirdi. Barut, "Tarım tüm dünyanın önem verdiği bir sektördür. Aynı zamanda da korunmaya ve desteklenmeye muhtaç bir sektördür. Tarım sektörü, ülkemiz hariç tüm ülkelerde korunup kollanırken, maalesef ülkemizde serbest piyasanın acımasız rekabetine terk edilmiştir. Buraya manav açmaya gelmedik. Bu yıl çiftçi ne ektiyse zarar etti" dedi.

Barut, kasketini attı

Barut, "Bu gördüğünüz şapka, çiftçimizin simgesidir. Çiftçi kazanç sağladığında bu şapkayı havaya fırlatırdı. Ama AKP iktidarında üretici hiçbir zaman havaya atamadı, hep yere fırlattı" diyerek, kasketi yere attı.

"Gıda enflasyonunda dünya üçüncüsü, OECD birincisiyiz"

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, tarım politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Tarım, milli güvenlik kadar önemlidir çünkü bu bereketli toprakların her tarafı bacasız bir fabrikadır. Ama gelin görün ki sanayiyi desteklemeyen, kamu fabrikalarına kilit vuran bu zihniyet, ne yazık ki topraklarımızı da kurutmakta. Bu iktidarın karnesi maalesef kırıklarla dolu. Tarımdaki kara tablo gerçek ve rakamlar yalan söylemez. AKP iktidara geldiğinde ortalama çiftçi yaşı 40'ın altındaydı. Ama bugünlerde bu yaş 58 civarında. Tarım sektöründe sigortalı olarak çalışan sayısı 7,5 milyon kişiden 4,5'a düştü. 3 milyon kişi tarım sektöründen çıktı. Çünkü tarım artık kazandıran değil, kaybettiren bir sektör. Sayın Bakan, yazıktır, ayıptır, günahtır. Sonuç net. Gıda enflasyonunda dünya üçüncüsü, OECD birincisiyiz."

"Yüksek faizler ve vade farkları sektörün belini büküyor"

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'daki sorunlara değinerek, şunları söyledi:

"Bugün Antalya'mız, içme suyunun yaklaşık yüzde 98'ini bin 208 adet sondaj kuyusundan sağlamaktadır. Büyüyen Antalya'yı sondajlarla ayakta tutmak, sürdürülebilir değildir. Çünkü yeraltı su havzalarımız hızlı tükenmektedir. Tarım sektöründe bugün ciddi bir nakit sıkıntısı var. Tarımın tüm paydaşları vadeli çalışıyor. Yüksek faizler ve vade farkları sektörün belini büküyor. Bu nedenle birçok firma bitme noktasına gelmiştir. Tarım sektörü için düşük faizli ve uzun vadeli finansman acilen devreye alınmalıdır. Çiftçimiz borç harç içerisinde."

"Sayın Bakan, hedefiniz sıfır atık mı yoksa Avrupa'nın bol sıfırlı tonlarca atığı mı"

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Avrupa'dan Türkiye'de iki yıl içinde 38 milyon plastik atık geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün yalnızca bir bütçeyi değil, 23 yıldır ülkeyi adım adım çökerten bir zihniyeti konuşuyoruz. Sayın Çevre Bakanı'na Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sorduğumuz bazı sorulara halen yanıt alamadık. Burada bir kez daha sormak işitiyorum; Avrupa Birliği'nin ülkemize plastik atık ihracı iki yıl içinde 11 milyondan, 38 milyon kiloya çıktı. Yani her gün 237 kamyon Avrupa'nın çöpünü ülkemize sokuyorsunuz. Sayın Bakan, hedefiniz sıfır atık mı yoksa Avrupa'nın bol sıfırlı tonlarca atığı mı?

"Madem hayvan varlığında da Avrupa'da ilk sıradayız o zaman neden et ithal ediyorsunuz"

Sayın Tarım Bakanı ise çıkmış, tarım şampiyonluklarını anlatıp duruyor. Bu rakamlarınıza ne tek bir çiftçi, ne tek bir köylü inanmıyor. Çünkü açıkladığınız rakamlar, çiftçinin, tüketicinin yaşadıklarından haberdar olmadığınızı da açıkça gösteriyor. Çiftçi, köylü zengin mi oldu? Hayır. Vatandaş ucuz ve sağlıklı gıdaya mı erişti? Hayır. Madem hayvan varlığında da Avrupa'da ilk sıradayız o zaman neden et ithal ediyorsunuz? Neden Avrupa'nın en pahalı etini yiyoruz?"

"Kanal İstanbul projesi sektöre darbe, Türkiye'nin önündeki kara bela gibi beklemektedir"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, balıkçılık sorunlarına ilişkin, "27'nci dönemde Balıkçılık Komisyonu kurmuştuk. 28'inci dönemde de bu komisyonu devam ettirdik ve sonucunda 408 sayfa bir rapor oluşturduk. Bazı sorunlarımız var. Kısaca üstünden geçmek istiyorum. En büyük sorunumuz, deniz kirliliğinin balıkçılık faaliyetlerine olumsuz etkisi. Kanal İstanbul projesi sektöre darbe, Türkiye'nin önündeki kara bela gibi beklemektedir" dedi.