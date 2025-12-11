2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, gazeteci Enver Aysver'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Başarır, "Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir kavram artık yok. Yaratılan bir suçla Fatih Altaylı cezaevinde, bugün Enver Aysever ; konuşan, tartışan, eleştiren ya da yorumları beğenilmeyen herkes tutuklanıyor. Gerçekten çok yazık" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın bütçeye ilişkin sunumlarının ardından söz aldı.

Gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına tepki gösteren Başarır, "Bugün gerçekten yine üzüntü verici bir kararla karşılaştık, Gazeteci Enver Aysever tutuklandı. Dönem dönem hepimizi çok ağır bir şekilde eleştirir, kendisine kızdığım, tartıştığım olmuştur ama bu karar, utanç verici bir karardır. Şimdi, bakın, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanıyor, alt sınırı bir yıl. Ya, niye tutukluyoruz biz bu insanları? Yani halkın dilinde, bunun yatarı yok. Ne suçu? Bakın, en çok Cumhuriyet Halk Partisini, bizleri, Genel Başkanımızı eleştirmiştir ama bu durum en çok bizi üzmüştür, Türkiye'de basın özgürlüğü diye bir kavram artık yok. Yaratılan bir suçla Fatih Altaylı cezaevinde, bugün Enver Aysever; konuşan, tartışan, eleştiren ya da yorumları beğenilmeyen herkes tutuklanıyor. Gerçekten çok yazık" dedi.

"Neden milli yas ilan edilmedi?"

Başarır, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesine dair, şöyle konuştu:

"Size iki konuda daha sitemlerimizi belirteceğiz. Maalesef 11 Kasım günü çok acı bir haberi Meclisteyken aldık. Türk Hava Kuvvetlerimizin C-130 uçağında 20 kahraman askerimiz şehit oldu. Bir kez daha onları rahmetle anıyoruz. 86 milyonun yüreği, ciğeri yandı, aileleri büyük üzüntü yaşadı, katılabildiğimiz cenazelerin hepsinde beraber olduk ailelerimizle ama milli yas ilan edilmedi. Edilmeli Sayın Bakan, edilmeli; 20 vatan evladı şehit oldu. Türk havacılığının en üzüntü verici, acı çektiği günlerden bir tanesiydi. Bu ülkede Suudi Kral öldüğü için yas ilan edildi, milli yas ilan edildi; bu konuda hassasiyet.

Diğer bir konu: bakın, 2025'in ilk on bir ayında 8 milyon yurttaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. Hepsi oraya yakışır, edep ve adaptan ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bakın, 10 Kasımda gruplardan sadece beşer milletvekili Ata'mızın huzuruna gelebiliyor çünkü böyle bir yasak, kaide var ama oraya bindirilmiş kıtalarla gelen insanlar Cumhurbaşkanı ya da başka bir siyasetçiye tezahürat yapıyor, olmaz, lütfen, bakın, bu Komisyonda da size söylendi. Bununla ilgili çıkın, birkaç şey söyleyin, Anıtkabir'i koruyun, bu insanlardan Anıtkabir'i koruyun. Orası siyaset yapılacak bir yer değil. Sakın ve sakın bize de yapmasınlar, bizi de alkışlamasınlar; zaten yapmıyorlar bakın ama maalesef ki Anıtkabir'de son yıllarda getirilen bir grup insan, 300 kişi, avazının çıktığı kadar "Reis, Reis, Reis!" diye bağırıyor; olmaz."

"Tekstil sektörü Türkiye'de bitmek üzere"

CHP'li Başarır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanımız konuştuğunda herhalde milyonlarca insan internetten kredi başvurusunda bulundu. Otuz dört dakika -saydık- gerçekten insanları acayip rahatlattınız, bambaşka bir ülkede yaşadığımızı düşündük. Tabii, şimdi cevapları gelmiştir, internetten kredi başvurularının hepsi de reddedilmiştir. Öyle bir ülke anlattınız ki, bakın, yaşadıklarımız, gördüklerimiz, duyduklarımız, şikayetler anlattıklarınızla örtüşmüyor. Çok şey söyleyebilirim ama Bakanlığınızın 2026 bütçesi 177 milyar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bahsediyorum arkadaşlar. Peki, 2027 bütçesinde 2 trilyon 741 milyar faize ödenek ayırmışız. Yani bakanlığımızın bütçesinin 15,5 katını faizcilere veriyoruz Sayın Bakan, neyi anlatıyorsunuz siz?

Çok genç bir Bakansınız, önemsiyorum, 41 yaşındasınız. Adnan Polat, Abdullah Kiğılı ve buna benzer iş adamları yaşınızdan fazla bu ülkede sanayicilik yapmış, doğru mu? Abdullah Kiğılı size yakın da bir sanayici, dönem dönem çok da övmüştür AKP Grubunu, Cumhurbaşkanını ama ne diyor? 'Durum felaket' diyor Sayın Bakan 'Durum felaket, felakete gidiyoruz' diyor. Anlattığınız tablo bu kadar iyi; Sayın Bakan, neden tekstil fabrikaları Mısır'a taşınıyor? Adnan Polat 'Sektör batırıyor' diyor.

Bakın, binlerce işletme batıyor, her gün yüzlerce, binlerce insan işsiz yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tabelası değişse onu da burada anlatacaktınız. Biraz gerçekleri konuşalım ya burada. Neden milyonlarca insan icrada? Neden büyük sanayi sitelerinde fabrikalar, işletmeler kapanıyor? Neden Mısır'a gidiyor insanlar? Arkadaşlar, tekstil sektörü Türkiye'de bitmek üzere. Bakın, Adnan Polat seramik sektöründen bahsediyor. Niye iflas ediyor insanlar? Sizi dinlediğimiz zaman, gözlerimizi kapatıp sizi dinlediğimiz zaman bambaşka rüyalara gidiyoruz ama sokak öyle değil, insanların durumu öyle değil, 86 milyonun durumu öyle değil, gerçekten değil bakın veriler burada.

En ufak bak 'AR-GE' dediniz, yüzde 3 hedeflediniz. Ya, 2030'da 2,2 yapabileceğinizi söylüyorsunuz. Bakın, binlerle, binde 0,9, 0,8'le ölçülüyor. Yani bizdeki rakamlar, bütçedeki rakamlar, burada verdiğiniz rakamlar örtüşmüyor Sayın Bakan. Biraz gerçekleri konuşmak zorunluluğumuz var. Bakın, bütçe 23 Ekimde başladı, 22 Aralıkta bitecek değil mi? Benzine, mazota, gaz yağına bu iki ayda ortalama yüzde 8 zam gelmiş. Ya, bütçe döneminde gelen zam bu. Sanayici ne yapsın? Sanayici bunu söylüyor. Benzinde aylık 5,2, mazotta 8,8, gaz yağında 10,8 zam gelmiş Sayın Bakan, bütçe döneminde diyorum bakın.

Biz bu gerçekleri burada tartışmayacaksak, konuşmayacaksak, siz en azından bu eleştirilere cevap vermeyecekseniz, halka umut olmayacaksanız olmaz bu, gerçekten olmaz. Bakın, rakamları konuşalım. Sizinle sanayici, küçük ölçekteki işletmeler aynı şeyi söylemiyor, aynı durumu hissetmiyor Sayın Bakan. Bir ülke Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinin 15,5 katını faize veriyorsa o ülke bir felakete gidiyor demektir. Bana şunu söylemeyin: 'Yirmi iki yıl önce de öyleydi, yirmi iki yılda bunu yaptık.' Hayır ya, son iki yıl konuşalım lütfen, son iki yılı konuşalım, konuşma zorunluluğumuz var. 2018- 2025 arasını konuşalım, bu sistemden sonra ülkenin geldiği noktayı konuşalım, konuşmak zorundayız ama bunu hiç konuşmuyoruz.

Ya, 47'lere gidiyorsunuz, 50'lere gidiyorsunuz, 70'lere gidiyorsunuz, o dönemdeki ülkenin sanayisini küçümsüyorsunuz. Bakın, bir telefon gösteriyorum, Sayın Bakana gösteriyorum, 2000'lerde bu telefonun işlevini yapmak için bir televizyon kanalı 2 milyon dolar harcıyordu. Niye bunu söylüyorum? Bugün, dünyanın teknolojisinin geldiği nokta bu, televizyonculuğu bunun üzerinden yapıyorlar; 100 bin liraya. Trilyonlarca dolar Amerika'daki şirketler para kazanıyor. Buradan alıp gelip konuşalım, 47'ye gitmeyin, lütfen gitmeyin ve bu ülkenin geçmişini aşağılamayın, bunu yapıyorsunuz. Teknoloji hangi noktada, biz neyi konuşuyoruz? Yapmayın, gerçekleri konuşalım, doğruları konuşalım, geçmişimizle de gurur duyalım."