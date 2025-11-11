2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Ak Partili Yeğin: İş Kazalarında Sıfır Ölüm Hedefine, Maalesef Erişemedik

Haber: Erva GÜN - Ogün AKKAYA

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, müfettişler tarafından yapılan denetimlere değinerek, "Arzu ettiğimiz seviyeye, yani iş kazalarında sıfır ölüm hedefine, maalesef erişemedik. Acı bütün milletin acısı. Acı hepimizin acısı. Hepimizin üzgün olduğu, hepimizin de gidermek için, bitirmek için büyük bir dayanışma göstermemiz gereken bir konudur" dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "Seçimden beri iki yıl geçti, sözlerin hiçbiri tutulmadı. 'Tüm memurlara 3600 ek gösterge vereceğiz. Memur emeklilerine seyyanen zam yapacağız' dediniz" sözlerine ilişkin de konuşan Yeğin, "Cumhurbaşkanımız birkaç meslek grubunu saydı. 'Bunlara 3600 vereceğiz. Bunun dışında kalan memurların hepsine de 600 artı ek gösterge rakamı vereceğiz' dedi. Onu da kanunla yaptık, verdik. 'Bağ-Kur ve SGK priminde bir denge yakalayacağız' diye bir cümlesi oldu. Onun da yapma sözü verdiyse, o da yapılır" yanıtını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Işıkhan, uçak kazasına ilişkin, "Bütçe görüşmelerimiz devam ederken maalesef Gürcistan'da askeri kargo uçağımızın düştüğünü teessürle öğrendik. İnşallah bu kardeşlerimize bir şey olmamıştır. İyi haberler duymayı arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, kanunlar çıkarılarak binlerce iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonelinin sertifikalandırıldığını belirterek, "Ortak sağlık güvenlik birimlerini yetkilendirdik. Konuyla ilgili farkındalık oluşsun diye müfredata, kitaplara, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili metinler de ekledik. Televizyon reklamları yaptık" dedi.

"Acı bütün milletin acısı, acı hepimizin acısı"

Müfettişlerle birlikte çok fazla denetim yapıldığını kaydeden Yeğin, "Bazen şikayete konu zamanlarda müfettişlere gidildi. Bazen sektörel risk analizleri yapılarak o riskli sektörlerin üzerine gidildi" ifadesini kullandı. Bunu bir bahane olarak söylemediğini ifade eden Yeğin, "Arzu ettiğimiz seviyeye, yani iş kazalarında sıfır ölüm hedefine, maalesef erişemedik. Acı bütün milletin acısı. Acı hepimizin acısı. Elbette çok daha fazla odaklanmamız, çok daha yönlü bir şekilde meseleye müdahil olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yeğin, konunun uzmanlarının iş kazalarında 'sıfır ölüm' hedefi üzerinde yoğun duygularla çalıştığını, mevzuatları geliştirdiklerini ve bu kapsamda denetim de yaptıklarını belirten Yeğin, "Mesele hepimizin acısı. Hepimizin üzgün olduğu, hepimizin de gidermek için, bitirmek için büyük bir dayanışma göstermemiz gereken bir konudur" ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekilleri Yeğin'in konuşmasına tepki gösterdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gün içinde komisyondaki, "Seçimden beri iki yıl geçti, çok uzun bir süre ama verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. 'Taşerondan kadroya geçmeyenleri kadroya alacağız. Tüm memurlara 3600 ek gösterge vereceğiz. Memur emeklilerine seyyanen zam yapacağız' dediniz. Bu vaatlerle BAĞ-KUR'ludan, emekliden, fakirden, fukaradan oy aldınız, söz verdiniz, yapmadınız. Buna ne diyeceğiz? Siyasi üçkağıtçı denir" sözlerine de yanıt veren Orhan Yeğin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz stajyere kadro sözü hiç vermedik arkadaşlar. Ben Cumhurbaşkanımızın ağzından hiç böyle bir şey duymadım. Staj mağdurlarının senin anladığın ve bahsettiğin manada sorunu çözeceğine dair bir sözünü de ben hatırlamıyorum. 'Taşeron'a kadro vereceğiz' dedi Cumhurbaşkanımız. 'Tüm memurlara 3600 ek gösterge verecek Cumhurbaşkanı' dediniz. Sayın Ağbaba, Cumhurbaşkanımız böyle bir şey demedi. Cumhurbaşkanımız birkaç meslek grubunu saydı. 'Bunlara 3600 vereceğiz. Bunun dışında kalan memurların hepsine de 600 artı ek gösterge rakamı vereceğiz' dedi. Onu da kanunla yaptık, verdik. 'Bağ-Kur ve SGK priminde bir denge yakalayacağız' diye bir cümlesi oldu. Onun da yapma sözü verdiyse, o da yapılır."

Yeğin'in konuşmasına muhalefet sıralarından milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Söz verip tutmadıklarınızın listesini yapıp gönderelim" derken, CHP Niğde Milletevkili Ömer Fethi Gürer ise "Cumhurbaşkanı'nın 'hayırlı olsun' tweeti duruyor" sözleriyle cevap verdi.

Yeğin'in "Bir iktidar vatandaşın karşısına çıkar der ki, 'Ey vatandaşım beni seç. Önümüzdeki 5 yılda şunu şunu şunu şunu şunu yapacağız…" demesi üzerine muhalefet sıralarından, "Ya bu son seçimim dedi" itirazları geldi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Şu konuşmayı sosyal medyadan paylaş halk sana zaten cevabını verecek. Sosyal medyada bak nasıl yerden yere yere vuruluyorsun on binlerce insan tarafından" sözleriyle tepki gösterdi. EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise, "Gerçekten böyle konuşacağınızı bilsem kayda alırdım" dedi.

Yeğin, muhalefet milletvekillerinin tepkileri üzerine, "Kimisi iktidara geldi ilk 3 ayda yapar. Kimisi ilk 6 ayda bir senede acil eylem planıyla yapar. Kimisi üç, dört, beş 5 yılda yayar. ya siz geldiğinizde Ankara'nın her yerini metro ile donatıyordunuz. Daha projeniz hazır değil" ifadesini kullandı.