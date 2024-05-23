2024-EKPSS Sonuçları Açıklandı
ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-EKPSS'nin sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Nisan'da yapılan 2024- Ekpss'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.