2'NCİ ULUSLARARASI FOOD FEST KAPILARINI AÇTI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin yerel gıdaya sahip çıkmak, Antalya mutfağını ve bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı. Karaalioğlu Parkı'ndaki fuar alanında başlayan festivalde ünlü şef Arda Türkmen de tahin soslu tavuğun sunumunu yaptı.

'Antalya'dan Dünyaya' mottosuyla ikincisi düzenlenen festivalin açılışına, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ÇUKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Zaimoğlu, MASTOB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Barut, ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, AGYİD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, dünyaca ünlü şefler, STK başkanları ve gastronomi alanında faaliyet gösteren pek çok sektör temsilcisi katıldı. Açılış töreninde ilk olarak söz alan AGYİD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, Antalya'nın yöresel yemeklerini dünyaya tanıtmanın turizme sağlayacağı faydaya vurgu yaparken, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın son yıllarda kültürel unsurlarıyla da ön plana çıktığını ve turizmde çeşitliliği arttırmak için gastronominin üzerinde durulması gereken en önemli unsur olduğunu belirtti.

BAŞKAN BÖCEK: DÜNYAYA AÇILAN KAPILARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİK

Konuşmasına Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin kente değer kattığını belirterek başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bildiğiniz gibi Antalya'mızda 2 festivalimiz vardı. Bunlardan biri özüne döndürdüğümüz Altın Portakal Film Festivali, ikincisi de Uluslararası Piyano Festivali'ydi. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Antalya'nın sadece turizmin değil; kültür sanatın ve gastronominin de başkenti olacağı sözünü vermiştik" dedi. Kitap Fuarı, Hobi Festivali, Yeşilçam Festivali ve Yörük Türkmen Festivali'ni de başlattıklarını hatırlatan Başkan Böcek, kentin gastronomi alanında da hak ettiği değeri kazandırmak için geçen yıl Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin ilkini yaptıklarını belirtti. Başkan Muhittin Böcek, sözlerine şöyle devam etti;

"Antalya, gastronomiye verdiği önemin yanında sofraya gelen sebzenin, meyvenin, etin en iyisini üreten bir kenttir. Bu festival ile şehrimizin dünyaya açılan kapılarına bir yenisini daha ekledik. Antalya'mız artık sadece güneşi, denizi ve doğası ile değil; yerel mutfağının cazibesiyle de tercih edilir hale geldi. Çünkü güzel Antalya'mızın Anadolu'yu Akdeniz lezzetleriyle harmanlayan mutfak kültürü ve içinde; barışı, kardeşliği, ata mirası tohumlarımızı, Akdeniz'in büyülü dokusunu ve kadim tarihini barındıran eşsiz lezzetleri ile dünya markası olmayı fazlasıyla hak ediyordu. Antalya'mız bugün yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği tatil yerlerinden biriyse, bunda mutfağımızın payı da çok büyüktür. İşte bugün, Antalya'mızın değerlerine sahip çıkmak, onları daha güçlü kılmak ve geleceğe miras bırakmak için çıktığımız bu yolda ulaştığımız başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Mutfağımızın adını dünya arenasına altın harflerle yazdırma hedefimizde büyük katkısı olan bu festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz."

'TÜRK TURİZMİNİN AMİRAL GEMİSİ'

Antalya'nın Türk turizminin amiral gemisi olduğunu ifade eden Antalya Valisi Şahin, "Antalya belki bir gastronomi şehri olabilir. Sadece Türk mutfağının değil, dünya mutfağının da en iyi örnekleri burada sergilenebilir. Bunu başarmış ve bundan ciddi gelir temin eden ülkeler, şehirler var. Antalya'da bunlardan biri olabilir" diye konuştu. Antalya Valisi Hulusi Şahin 'Göreve geldiğimden bu yana henüz üç ilçeye ziyaret gerçekleştirdim. Turizmin yanı sıra Antalya tarım alanında da çok ciddi öneme sahip bir bölge. Örneğin Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını karşılıyor. Turizm başkenti Antalya'da hedefimiz sadece para kazanmak değil, kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin kalbini de kazanmaktır. Bunun için öncelikle Türkiye'mizin muhteşem mutfağını tanıtmamız gerekiyor. Bu festivalde birincil hedefimiz Antalya yemeklerini ve Türk mutfağını en iyi şekilde misafirlerimize sunabilmek. Antalya dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olabilir. Bu festival bu yolda atılmış büyük bir adımdır" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ: ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET YAŞADIK

Festivale katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da, "Doktora her zaman ihtiyacımız yok ama güzel bir mutfağın içinde üç öğün yemek yeme ihtiyacınız var. Bunun da albenisi çok olursa dünyada bütün insanlar sizin yemeğinizi yemek için büyük paralar ödeyebiliyor. Maalesef ki çok büyük bir felaket yaşadık ama nasıl bugüne kadar ayağa kalktıysak bundan sonra da küllerimizden yeniden doğup ayağa kalkmasını biliriz. İnşallah sadece Hatay'ı değil bütün 11 ilimizi ayağa kaldıracağız" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, yörük kostümlü kadınlar coğrafi işaretli Antalya yemeklerinin seçkin örneklerini, bakır kaplarda protokol mensuplarına sundu. Açılışın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve şef Arda Türkmen'in katılımıyla 'Antalya'dan Dünyaya' isimli workshop gerçekleştirildi. Ünlü şef Arda Türkmen, hazırladığı tahin soslu tavuğun sunumunu yaptı.

Festival'in ilk günü, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Melek Mosso konseriyle son buldu. 2.Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali 3 Eylül tarihine kadar; sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller söyleşiler, yarışmalar ve konserler ile devam edecek.