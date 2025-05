19 Mayıs'ta Dört Bir Yandan Vatandaş 'Ata'mıza' Minnettarız Diyerek Anıtkabir'e Akın Etti: 'En Önemli Şey Bir Ülkenin Gençleridir, Gençliğidir'

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Yasin Kabadayı

(ANKARA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi, minnet ve bağlılığı dile getirdi. Anıtkabir'de bulunan bir genç de 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de olmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Bugün çok kutlu bir gün, yani en önemli şey bir ülkenin gençleridir, gençliğidir. O yüzden biz de çok gururluyuz, burada olduğumuz için, burada okuduğumuz için, bugün buraya gelebildiğimiz için" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Anıtkabir'e akın etti. Her yaştan yurttaş, Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi, minnet ve bağlılığı dile getirirken, gençler bu anlamlı günü Ata'larının huzurunda kutlamanın gururunu yaşadı. Bir vatandaş, "mümkün olduğu kadar her sene gelmeye çalıştıklarını" belirterek, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu. İstiklal Savaşı'nın başkomutanı. Ona saygımızı, hürmetimizi iletmek için buradayız. Atatürk çünkü bağımsızlık, hürriyet, daha doğrusu eski ifadeyle istiklal demek. Bizim için çok anlamlı. Bundan sonra da anlamı her zaman devam edecek yani. Hiç kimse bunu değiştiremez. Biz ona borçluyuz" dedi.

20 yaşında üniversiteli bir genç olan Selahattin de Afyon'dan bugün için Anıtkabir'e geldiğini belirterek, "Bugün, tüm Türk halkı için bence anlamlı bir gün. Türk halkının 19 Mayıs'ını, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım" dedi.

"İyi ki böyle bir Ata'mız var"

İstanbul'dan geldiklerini belirten 23 yaşında iki kadın da 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de bulunmaya ilişkin duygularını "Çok duygusalız, çok mutluyuz, çok gururluyuz. İyi ki böyle bir Ata'mız var. Çok heyecanlandık. Yürürken bile çok duygulandık. Çok mutluyuz, böyle bir mücadeleyi kazanabildiğimiz için Türk milleti adına bunu söyleyebilirim" ifadeleriyle paylaştı.

Bartın'dan geldiğini belirten bir genç de "Bugün Samsun'a çıkışını kutluyoruz Ata'mızın. Mutluyuz. Sırf onu ziyaret için Bartın'dan geldik buraya. Yani söyleyecek çok söz var ama şu an aklıma gelmiyor. Biraz heyecanlandım" diyerek duygularını ifade etti.

Anıtkabir'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bulunan bir genç de "Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Başta Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu vatanı, bu ülkeyi bize bıraktıkları için minnettarız" dedi.

Diğer bir genç ise Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere atfetmesinden gurur duyduğunu belirterek, Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür etti.

19 Mayıs için İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir aile de Anıtkabir'i görmek adına hep beraber geldiklerini kaydetti.

"Ankara'ya her geldiğimizde atamızı ziyaret etmeden gitmiyoruz"

Kapadokya'dan kızı ve bir arkadaşıyla birlikte gelen bir vatandaş da "Biz sırf bugün için kızımı ve arkadaşını aldım. Atamızı ziyarete geldik. ve gerçekten çok her geldiğimde heyecanlanıyorum. Bu belki de 5-6 kez gelmişimdir buraya ama her seferinde tüylerim diken diken oluyor. Özellikle huzuruna çıktığımızda gerçekten çok duygulanıyorum. Kıymetini biliyorum. Herkesin de bilmesini çok istiyorum" diye konuştu.

"Atatürk'ten Türkiye'yi düzeltmesini isterdim"

İstanbul Pendik'ten gelen 12 yaşındaki Nehir de "Ankara'ya her geldiğimizde Atamızı ziyaret etmeden gitmiyoruz. Çok mutluyum" dedi. Kahramanmaraş'tan 11 yaşındaki Ece, Anıtkabir'i çok sevdiğini belirterek, hala hayatta olsaydı Atatürk'e ne söylemek isterdin sorusuna, "Türkiye'yi düzeltmesini isterdim, söylerdim yani" yanıtını verdi.

Bir vatandaş da Anıtkabir'de bulunduğu süreçte hislerini tarif etmekte zorlandığını kaydederek, "Ama kısaca şunları söyleyebilirim ki gurur duyuyorum. Atamdan ve yaptığı işlerden dolayı çok mutluyuz ve yaşadığımız bu Cumhuriyet'in izlerini taşımaktan da gerçekten çok güzel şeyler hissediyorum. Yani duygulanmamak elde değil" ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün özellikle bizim için yaptıkları, buraya gelmemiz için bir amaç"

Anıtkabir'e ilk kez geldiğini belirten bir diğer vatandaş, Anıtkabir'e gelmeyi "dört gözle beklediğini" ifade etti ve şunları kaydetti:

"Buraya ilk gelişim ve gerçekten gelirken de çok duygulu bir şekilde geldim. Dört gözle gelmeyi beklediğim bir yerdi. Bugüne nasipmiş gelmek. Çok güzel hissettiriyor. Yani bugünün de ayrı bir önemi var buraya gelmekte. Çok mutluyum. Atatürk'ün özellikle bizim için yaptıkları, bugüne kadar gelmemize sebep olan tüm durumlar, yani her şey bir değer bizim için. Buraya gelmemiz için bir amaç. Herkesin de gelmesi görmesi gerektiği bir yer kesinlikle. Küçükten büyüğe."

"Yani gençliğimi, her şeyim ona borçluyuz"

Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden bir başka vatandaş da "Gerçekten duygu yüklü bir yermiş. Yani böyle bir bayramda ziyaret etmek daha da anlamlı oldu benim için. Nöbet değişimine denk geldim. O daha manevi hissettirdi. Özellikle içeride mezar odasının üst kısmındayken çok derin duygular hissettim. Yani gençliğimi, her şeyim ona borçluyuz. Bu güzel bayramı da bize armağan ettiği için ona minnettarız. İyi ki bu ülkenin gençleriyiz. İyi ki bu ülkedeyiz" dedi.

Anıtkabir'i ve Atatürk'ü ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu dile getiren bir genç ise duygularını ifade ederken, "Atamıza bu bayramı hediye ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Yaşasaydı minnettar olurduk. Çok sevdiğimizi söyleseydik. Gerçekten vatanın birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Güzel vatanımıza sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi.

Anıtkabir'de yöresel kıyafetler giyen iki çocuk da "Çok güzel hissediyorum. Gezdik. Öyle. Ben de çok mutlu hissediyorum. Gezdik. Şimdi aslanlı yola gideceğiz. Atatürk'ü çok seviyoruz. Onun da mekanına geldik. Başka diyeceklerim de yok" diye konuştu.

"Onun kurmuş olduğu Cumhuriyet'te özgürce yaşamak, yine onun sayesinde"

Bir vatandaş da Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

"Şöyle güzelliğin karşısında hissedilmez ki. Duygularımızı yansıtıyoruz. İnsanlarımızı burada kurucu, liderimiz, önderimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda görmek, onu yad etmek, onu anmak, onun kurmuş olduğu Cumhuriyet'te doya doya seve seve yaşamak, özgürce yaşamak, her şeyi hissediyoruz yine onun sayesinde. Allah nurlar içerisinde yatırsın. Çok mutluyuz. İyi ki dünya milletleri içerisinde Allah böyle bir lideri, Türk milletine nasip etmiş. Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun dediği gibi 'Türklere Allah'ın en büyük lütfu Mustafa Kemal Atatürk'. Başbuğu Mustafa Kemal Atatürk."

Anıtkabir'de bulunan bir çocuk ise Anıtkabir'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu kaydederken; Atatürk hayatta olsaydı ona ne ne söylemek isterdin sorusuna, "Hayatımızda kalmasını söylerdim, yani sonsuza kadar kalmasını isterdim" yanıtını verdi.

"Bize böyle imkanlar sağladığı için ona gerçekten çok teşekkür ederdim"

Okullarında gerçekleştirilen 19 Mayıs gösterilerinden sonra Anıtkabir'e geldiklerini belirten iki küçük çocuk da duygularını şu ifadelerle belirtti:

"Çok güzel hissediyorum. Yani zaten şimdi okuldan provadan çıkıp geldik. Böyle yani Atatürk'ü hala yaşatıp böyle ruhumuza yaşatabilmemiz bizim için çok güzel bir şey. Ben de çok mutluyum. Biz de okulumuzun gösterisinden çıkıp geldik. Yani mutluyuz. Atatürk'e çok teşekkür ederdim. Bize böyle bir Cumhuriyet'i bıraktığı için. Bize böyle imkanlar sağladığı için ona gerçekten çok teşekkür ederdim ve yani bir kere de olsa sarılmak isterdim."

Bir genç de 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de olmaktan mutluluk duyduklarını şu ifadelerle kaydetti:

"Ya bugün çok kutlu bir gün aslında. Yani en önemli şey bir ülkenin gençleridir, gençliğidir. O yüzden biz de çok gururluyuz. Burada olduğumuz için, burada okuduğumuz için, bugün buraya gelebildiğimiz için. Çok mutlu bir gün. Umarım bütün bayramlarda bizim için böyle geçer."

Anıtkabir'de 19 Mayıs'ı kutlamak adına bulunan bir çocuk da Atatürk'e, onu çok sevdiğini ve bayramları onlara hediye ettiği için teşekkür ettiğini söylemek istediğini ifade etti.