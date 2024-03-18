Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Törenleri

Rize, Artvin, Giresun, Bayburt, Ordu, Gümüşhane ve Trabzon'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karaoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Artvin

Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören, Valisi Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Garnizon Komutanı Albay Muhammet Kelami Kabay'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Teğmen Kadir Erler, 18 Mart'ın 109 yıl önce Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu söyledi.

Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Törene, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda ise öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Program, şiirlerin okunması ve gösterilerin ardından sona erdi.

Ordu

Ordu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, gazi ve şehit aileleri dernekleri tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Bayram Akşahin konuşma yaptı.

Şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfil bırakılmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona eren törene, İl Emniyet Müdürü Atila Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Bayburt

Genç Osman Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışının ardından Bayburt Şehit ve Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Gümüşhane

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise Gümüşhane Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ertuğrul Oğuzhan ile İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Teğmen Seydi Ahmet Ertürk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Trabzon

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen tören, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Derneği, Trabzon Şehit Aileleri ve Gazileri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, Trabzon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar edildi.

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında ise Vali Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve beraberindekiler, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan ve Teğmen Furkan Zahid Özelce, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin sahnelediği oratoryoyu izleyen katılımcılar, koronun seslendirdiği türküleri de dinledi.

Program sonunda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.