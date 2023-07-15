15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerde şehitlik ziyaretleri, Kur'an-ı Kerim okumaları ve dualar gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ve afetin etkilediği Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Coşkun'a Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri de eşlik etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Ayhan, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer kurum amirleri ile Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin kabrini ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Daha sonra tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Cami'sine geçen Vali Ayhan ve beraberindekiler, şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Burada şehitler için dua edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent merkezindeki Yeni Mezarlık'taki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra protokol üyeleri, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Kuva-i Milliye ve Mücahitleri Derneği'ni ziyaret etti.

Programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, 1. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.