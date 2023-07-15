15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Konya'da sergiler, Aksaray'da çelenk sunma ve dua etme, Afyonkarahisar'da fotoğraf sergisi ve kitap sergisi açılışı, Karaman'da ise şehit ailesi ziyareti ve konferans gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Konya'da sabah saatlerinde başlayan etkinlikler kapsamında, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları Gazete Manşetleri Sergisi" Mevlana Meydanı'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Yüzyılı Sanatsal Resim Sergisi İl Halk Kütüphanesi'nde, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince "15 Temmuz Afiş Sergisi" Mevlana Meydanı'nda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Karma Sergisi" Zafer Meydanı'nda, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce "Türkiye Yüzyılının Kahramanları Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi" Kültür Park'ta açıldı.

Sergileri ziyaret edenler, yetkililerden bilgi aldı.

Aksaray

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Aydoğdu ve Dinçer, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile il protokolü, kabirlere karanfil bıraktı.

Yiğitbaşı ve beraberindekiler, Kent Meydanı'nda Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi" ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kitap sergisinin açılışını yaptı.

Sergiyi gezen Yiğitbaşı, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, devletin bekası için çok büyük bir tehdit olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmasıyla girişimin püskürtüldüğünü vurgulayan Yiğitbaşı, "Gençlerimizle ve çocuklarımızla 7 yıl geçse bile bu hain darbe girişimini unutmayacağız. Çünkü, devletimiz ve milletimiz için bir dönüm noktasını ifade ediyor." dedi.

Yurdunuseven ile Zeybek'in de açıklamalarının ardından program sona erdi.

Karaman

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve protokol üyeleri Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Ardından şehidin kabri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Hatuniye Medresesi'nde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca'nın konuşmacı olarak katıldığı "Yakın Tarihimizdeki Darbeler ve 15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi.

Etkinliklere Vali Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.