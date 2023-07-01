Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Gönen Merkez Tırnavo Mahallesinde bir vatandaş Berzeg'i gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler seferber oldu. Ancak yapılan aramalarda Berzeg'e ait bir iz bulunamadı.

15 gündür kayıp olan Berzeg'i gördüğünü iddia etti, ekipler seferber oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'ndan emekli olan Berzeg, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kaybolmasının ardından 15 gün geçen Berzeg'i gördüğünü iddia eden bir kişiden alınan bilgilerle ekipler teyakkuza geçti.

Gönen Armutlu kırsal mahallesinde arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü sırada Gönen Merkez Tırnavo Mahallesinde bir vatandaş Korhan Berzeg'i gördüğünü iddia etmesi üzerine ihbarı alan yetkililer seferber olarak görüldüğü iddia edilen Tırnova mahallesine intikal ederek vatandaşı buldu, ondan bilgiler aldı. Görüldüğü iddia edilen mahalledeki atıl durumda olan yapılarda ve inşaat alanlarında aramalar yapıldı. Çevrede bulunan iş yerlerinde ki güvenlik kameralarını incelemeye alan Jandarma Ekipleri Korhan Berzeg'e ait bir iz bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine arama ve kurtarma çalışmaları kaybolduğu Armutlu kırsal mahallesinde yapılmaya devam ediyor.