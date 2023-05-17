11 Eylül sonrası terörle mücadele ve savaşlarda milyonlarca insan öldü

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarının ardından dünya genelinde terörle mücadele adı altında bazı ülkelerde başlatılan savaş ve çatışmalar nedeniyle 4,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti.

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarının ardından dünya genelinde terörle mücadele adı altında bazı ülkelerde başlatılan savaş ve çatışmalar nedeniyle 4,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti.

ABD'deki Brown Üniversitesi tarafından yapılan "Savaşın Maliyeti" isimli proje kapsamında sonuçları açıklanan araştırmada, ABD'nin son 22 yılda bazı ülkelerde terörle mücadele adı altında bulunduğu müdahaleler nedeniyle ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı ölümlere ilişkin veriler yer aldı.

Afganistan, Irak, Pakistan, Yemen, Libya ve Somali'de yaklaşık 1 milyon insanın savaşlarda doğrudan öldürüldüğü belirtilen araştırmada, 3,5 milyondan fazla insanın da savaşların ortaya çıkardığı yoksulluk, yetersiz beslenmenin yanı sıra kolera ve kızamık gibi hastalıkların yayılması nedeniyle dolaylı yoldan öldüğü ifade edildi.

Araştırmada hem doğrudan hem de dolaylı yollardan savaşlar nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının 4,5 ila 4,6 milyon olduğu tahminine yer verilirken bu sayının küresel çatışmalardan dolayı artmaya devam edeceği vurgulandı.

Özellikle kadın ve çocukların savaşlardan ciddi zarar gördüğüne işaret edilen araştırmada, dünya genelinde milyonlarca insanın hala savaşlar ve etkileri nedeniyle mağdur olduğu aktarıldı.

Araştırmada 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra ABD'nin dış çatışmalardaki, özellikle de Afganistan'daki rolünün büyüklüğüne dikkat çekildi.

Araştırmada, savaş sırasında hasar gören sağlık sisteminin nüfus sağlığı üzerindeki etkisi hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak ABD dahil tüm ülkelere savaşların yol açtığı hasarın yeniden onarılmasında "sorumluluk alın" çağrısı yapıldı.

ABD finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül 2001 sabahı İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine yönelik terör saldırılarına uyandı. 11 Eylül saldırıları sonucu 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.