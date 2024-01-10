10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde AA'ya ziyaretler gerçekleşti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyaretler gerçekleşti.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal ve AFAD çalışanları, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, MHP Edirne Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hafife Balkan Delen, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan AA'yı ziyaret etti.

Başoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansının Türkiye'nin önemli kurumlarından olduğunu söyledi.

Ajansın tarihi misyonunu aynı heyecanla devam ettirdiğini belirten Başoğlu, AA mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İba da gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin topluma doğru bilgiyi aktarmak için çalıştığını ifade etti.

AA'nın gazetecilik mesleğinde okul olmayı sürdürdüğünü dile getiren İba, Türkiye'nin ve Edirne'nin kalkınması, gelişmesi için haberler yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.