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Gaziantep'te lavanta hasadına başlandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te lavanta hasadına başlandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 25 dönüm arazide yetiştirilen lavantaların hasadına başlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 25 dönüm arazide yetiştirilen lavantaların hasadına başlandı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Nurdağı'nda 25 dönüm arazide yetiştirilen lavantaların hasadına başlandığını belirtti.

Tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılması ve atıl arazilerin kullanılması amacıyla ilçede lavanta tarımına başlandığını ifade eden Belpınar, lavanta ekimi yapılan İkizkuyu Mahallesinde hasat edilen ürünlerin yağı çıkarılarak değerlendirildiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle lavanta yetiştiriciliği yapan Mehmet Ateş, lavanta yağıyla bitkisel tedavi gördükten sonra eşiyle birlikte lavanta ekimi yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Ateş, lavantada hasat dönemine girdiklerini ifade etti.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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