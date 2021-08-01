Gülse Polat, Türkiye şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülse Polat, Türkiye şampiyonu oldu

Gülse Polat, Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Gülse Polat, 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Gülse Polat, 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara'da düzenlenen Ümitler Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Gülse Polat, 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Gülse, aldığı şampiyonlukla 24-27 Ağustos tarihlerinde Estonya'da yapılacak olan Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil etmeye hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gülse kızımızı yürekten kutluyorum. Daha önce ocak ayında düzenlenen turnuvada Türkiye 2.'si olmuştu, hamdolsun şimdi de elde ettiği zaferle Estonya biletini kaptı. Bizler elimizden gelen desteği sağlıyoruz, başarılarıyla da seviniyoruz, üzerinde ciddi emekleri olan Akın Keleş hocama ve Suat Acar hocama teşekkür ediyor, Gülse Polat'a Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Gülse Polat, Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Mete Gazoz Serdar Aziz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gülse Polat, Türkiye şampiyonu oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 12:58:48. #1.14#

title